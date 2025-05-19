Стародубцев: Турция - откровенно балансирующая страна в сторону Украины

Не раз Президент Беларуси Александр Лукашенко указывал, что неважно, на какой земле стоит стол переговоров, главным является достижение мира между Россией и Украиной. Белорусский лидер снова и снова приглашает стороны для переговоров в Беларусь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил Минск как лучшую площадку для мирных переговоров. А почему она является лучшей. На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил политолог из Анкары, автор Telegram-канала "Турция - это" Андрей Стародубцев.

"Победитель определяет площадку, он же ставит и условия. Республика Беларусь для России - наиболее комфортная площадка, так как Беларусь является членом Союзного государства. Это площадка, где стены помогают, где диктуются условия", - считает эксперт.

Андрей Стародубцев:

"Турция - балансирующая страна между Россией и Украиной, откровенно балансирующая в сторону Украины, а не в сторону России. Турция поставляет военную технику Украине, строит оборонные и привоенные предприятия на территории Украины. И в Турции не те стены, которые помогают России".