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Стародубцев: Турция - откровенно балансирующая страна в сторону Украины
Не раз Президент Беларуси Александр Лукашенко указывал, что неважно, на какой земле стоит стол переговоров, главным является достижение мира между Россией и Украиной. Белорусский лидер снова и снова приглашает стороны для переговоров в Беларусь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил Минск как лучшую площадку для мирных переговоров. А почему она является лучшей. На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил политолог из Анкары, автор Telegram-канала "Турция - это" Андрей Стародубцев.
"Победитель определяет площадку, он же ставит и условия. Республика Беларусь для России - наиболее комфортная площадка, так как Беларусь является членом Союзного государства. Это площадка, где стены помогают, где диктуются условия", - считает эксперт.
Андрей Стародубцев:
"Турция - балансирующая страна между Россией и Украиной, откровенно балансирующая в сторону Украины, а не в сторону России. Турция поставляет военную технику Украине, строит оборонные и привоенные предприятия на территории Украины. И в Турции не те стены, которые помогают России".
По мнению политолога, совершенно по-другому складывается разговор, когда на переговоры приходят с психологией победителя. Андрей Стародубцев уверен, что Президент Беларуси это прекрасно понимает, но в силу своего гуманизма и желания мира Александр Лукашенко подчеркивает, что нет разницы, где поставить стол для переговоров, однако, думает эксперт, глава Беларуси прекрасно видит различие между стенами в Беларуси и стенами в Турции.