Старшая сестра Брестской крепости: что известно о главной цитадели Бобруйска

Бобруйская крепость
Летом 1810 года император Александр I утвердил план строительства Бобруйской крепости. Его автором выступил известный инженер того времени генерал-майор Карл Опперман. Старшая сестра Брестской крепости была не только самой неприступной в Российской империи, но и одной из лучших в Европе по уровню военного оснащения.

В начале XIX века Российская империя укрепляла свои западные рубежи. Бобруйск имел важное стратегическое значение, поэтому этот город был выбран для строительства крепости. В условиях надвигавшейся войны с Наполеоном медлить ни в коем случае было нельзя. Работы по строительству велись ударными темпами: уже к концу 1811 года значительная часть работ была выполнена к началу войны 1812 года.

Успели насыпать земляные валы, которые вместе с внутренней стеной рва достигали 10 м высоты, возвели основные бастионы и часть внутренних построек. Руководил земляными работами белорусский военный инженер Теодор Нарбут.

Укрепление усиливали замаскированными волчьими ямами и подземными галереями. Бобруйская крепость получила статус оборонительного сооружения 1-ого класса. Более 300 пушек разного калибра обеспечивали фронтальное и фланговое прикрытие. Боезапас рассчитывался на год, питание для гарнизона на полгода, что все вместе обеспечивало высокую боеспособность цитадели.

"Было 8 бастионов в нашей крепости. Очень часто задают вопрос: что такое бастионы? К сожалению, сегодня их уже нет, наши бастионы были земляными. Это валы в виде пятиугольников, у нас таких пятиугольников, таких выступов было 8. Такая пятиугольная система позволяла вести огонь по всему фронту. Враг, когда подходил к крепости, попадал под перекрестный огонь со стороны этих бастионов. Получается, что враг подойти к крепости не может, захватить крепость он тоже не может, потому что находится под огнем. Эта бастионная система такая интересная, она защищала крепость и делала ее неприступной", - рассказала младший научный сотрудник УК "Бобруйский краеведческий музей" Анастасия Хмелева.

Крепость считалась важным опорным пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга французских войск и в 1812 году стала местом оборонительных боев. После ухода армии Багратиона гарнизон, состоявший примерно из 5 тыс. человек, блокированный войском наполеоновской армии в 12 тыс., 4 месяца держал оборону, одновременно нанося большой урон врагу. Враг так и не смог взять крепость, которая оставалась реальной угрозой в их тылу.

Строительство крепости продолжилось и после Отечественной войны 1812 года, архитектором выступил Александр Штауберт. Под его руководством были возведены дом коменданта, госпиталь, штаб, новые бастионы, башни и форт "Фридрих Вильгельм" в честь прусского императора и союзника Александра I в войне с Наполеоном.

Толщина стены превышает 10 слоев кирпичной кладки, что делает сооружение по-настоящему массивным. Как отмечают специалисты, такая конструкция была способна выдерживать прямые артиллерийские удары.

Согласно сохранившейся документации, качество кирпича проходило строгие испытания. Более того, лично император Николай I имел обыкновение присутствовать при этих проверках, а иногда и сам контролировал их проведение.

В целом площадь цитадели занимала до 120 га, два квартала были отведены духовному ведомству. На соборной площади в центре возвышался храм Александра Невского. Это здание в стиле ампир - часть единого архитектурного ансамбля крепости. В 1934 году собор Александра Невского был взорван. В советское время его территория служила футбольным полем для военнослужащих, а затем превратилась в пустырь, лишь в 2010 году начались работы по восстановлению святыни.

"Первая игуменья, настоятельница монастыря, матушка Раиса Путилина, узнав о том, что когда-то здесь был собор, отправилась на это поле, помолившись, одна из первых обнаружила древний фундамент. Поэтому храм стоит на историческом месте и восстановлен по старинным чертежам. Единственное, что не было обнаружено, - эскизы, какой храм был внутри, поэтому XXI веку была дана исключительная возможность воссоздать храм таким, как мы это видят современные люди, придерживаясь стиля XIX века - ампир, классицизм", - поделилась настоятельница монастыря святых жен-мироносиц г. Бобруйска игуменья Параскева (Ельская).

Строительство продолжается и сегодня: в планах создать аллею воинской славы, музей, гостиницы для гостей города и даже организовать хор военнослужащих.

Как и любой дворец или замок, Бобруйская крепость овеяна легендами, одна из которых связана с рассказом Валентина Пикуля "Бобруйский мешок". Там речь идет о яйцевидной камере, в которой все и всюду было овальное, даже койка и столик изгибались, повторяя кривизну камеры. Находилась она, скорее всего, в форте "Фридрих Вильгельм".

Конечно, еще есть много разных легенд, но вот главный вопрос: имеют ли эти легенды отношение к реальности, или это все выдуманные истории? Не исключено, что Валентин Пикуль, будучи творческим человеком, взял за основу чьи-то устные рассказы и художественно развил эту легенду. Современные историки пока не обнаружили точных доказательств существования такой камеры, равно как и ее конкретного местоположения.

Помнит старая крепость события мая 1823 года: в это время здесь была расквартирована 9-я пехотная дивизия, полками которой командовали будущие декабристы: Алексей Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Василий Норов, Иван Повало-Швейковский. Они разработали план восстания, известный под названием Бобруйского: предполагалось во время осмотра укреплений крепости и войск Бобруйского гарнизона Александром I арестовать императора как заложника, одновременно начать выступление декабристов. Но руководителя южного общества, которым являлся Павел Пестель, предложенный план действий не устроил.

"У него было очень много недодуманных вопросов: если вы отправили депешу и вам отказывают, вы готовы пойти на убийство императора? Вы уверены, что все части в Бобруйске на вашей стороне? Если из Петербурга будут отправлены войска на освобождение императора, у вас хватит сил отстоять Бобруйскую крепость? Они не знают, план был недодуман, поэтому он не был одобрен. В 1723 году Александр I приезжает в Бобруйскую крепость, он остался очень доволен", - пояснила Анастасия Хмелева.

После подавления восстания Бобруйская крепость стала тюрьмой, где содержались декабристы, а бывшую славную оборонительную фортецию превратили в застенок царского самодержавия. Здесь же находились в заточении участники восстания 1863 года.

Спустя 6 лет цитадель перевели во 2-ой класс, а в конце XIX века крепость снимается с учета как стратегическая единица, и в ней размещается дисциплинарный батальон для нижних чинов армии и флота, куда за участие в революционном движении отправили 900 человек, в том числе 300 матросов Балтийского флота.

В Великую Отечественную войну нацисты превратили крепость в лагерь смерти, только к августу 1942 года здесь было уничтожено около 40 тыс. человек. После войны долго не могли решить, как использовать крепость, потому что она уже не могла быть оборонительным сооружением.

В начале 50-х годов в город приехал командующий 5-й танковой армии генерал Иван Третьяк, он отдал приказ об уничтожении цитадели, но крепчайшая кладка и мощный фундамент выдержали динамитные заряды.

Сегодня об обломках величия цитадели напоминают лишь старые снимки, хроника и рассказы людей. В 2002 году памятник истории и архитектуры Бобруйская крепость был внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Из бастионов цитадели сохранилось меньше половины - около 50 объектов, башня, горжевые редюиты, казармы значительно повреждены. В ближайшие годы планируется восстановление смотрового моста, Минских ворот и других сооружений.

В 2025 году в рамках работ по консервации объектов Бобруйской крепости приводился в порядок и комендантский дом. Как сообщается, уже к концу марта 2026 года работы на этом объекте полностью завершены.

Что касается планов на 2026 год, то на реставрацию П-образной казармы выделено 1 млн 100 тыс. рублей. В рамках этих средств запланированы проектные работы, прохождение экспертизы и часть строительно-монтажных работ.

Важно, что каждый может принять участие в реконструкции крепости: открыт благотворительный счет на реставрацию объекта, который размещен на сайте Бобруйского горисполкома. Цитадель не просто символ Бобруйска и Беларуси, а памятник мирового значения. Это шедевр оборонного строительства первой половины XIX столетия, который вновь должен стать местом притяжения и, наконец, обрести былое величие.

