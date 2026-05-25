Старшая сестра Брестской крепости: что известно о главной цитадели Бобруйска

Фото: БЕЛТА

Летом 1810 года император Александр I утвердил план строительства Бобруйской крепости. Его автором выступил известный инженер того времени генерал-майор Карл Опперман. Старшая сестра Брестской крепости была не только самой неприступной в Российской империи, но и одной из лучших в Европе по уровню военного оснащения.

В начале XIX века Российская империя укрепляла свои западные рубежи. Бобруйск имел важное стратегическое значение, поэтому этот город был выбран для строительства крепости. В условиях надвигавшейся войны с Наполеоном медлить ни в коем случае было нельзя. Работы по строительству велись ударными темпами: уже к концу 1811 года значительная часть работ была выполнена к началу войны 1812 года.

Успели насыпать земляные валы, которые вместе с внутренней стеной рва достигали 10 м высоты, возвели основные бастионы и часть внутренних построек. Руководил земляными работами белорусский военный инженер Теодор Нарбут.

Укрепление усиливали замаскированными волчьими ямами и подземными галереями. Бобруйская крепость получила статус оборонительного сооружения 1-ого класса. Более 300 пушек разного калибра обеспечивали фронтальное и фланговое прикрытие. Боезапас рассчитывался на год, питание для гарнизона на полгода, что все вместе обеспечивало высокую боеспособность цитадели.

"Было 8 бастионов в нашей крепости. Очень часто задают вопрос: что такое бастионы? К сожалению, сегодня их уже нет, наши бастионы были земляными. Это валы в виде пятиугольников, у нас таких пятиугольников, таких выступов было 8. Такая пятиугольная система позволяла вести огонь по всему фронту. Враг, когда подходил к крепости, попадал под перекрестный огонь со стороны этих бастионов. Получается, что враг подойти к крепости не может, захватить крепость он тоже не может, потому что находится под огнем. Эта бастионная система такая интересная, она защищала крепость и делала ее неприступной", - рассказала младший научный сотрудник УК "Бобруйский краеведческий музей" Анастасия Хмелева.

младший научный сотрудник УК "Бобруйский краеведческий музей" Анастасия Хмелева

Крепость считалась важным опорным пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга французских войск и в 1812 году стала местом оборонительных боев. После ухода армии Багратиона гарнизон, состоявший примерно из 5 тыс. человек, блокированный войском наполеоновской армии в 12 тыс., 4 месяца держал оборону, одновременно нанося большой урон врагу. Враг так и не смог взять крепость, которая оставалась реальной угрозой в их тылу.

Строительство крепости продолжилось и после Отечественной войны 1812 года, архитектором выступил Александр Штауберт. Под его руководством были возведены дом коменданта, госпиталь, штаб, новые бастионы, башни и форт "Фридрих Вильгельм" в честь прусского императора и союзника Александра I в войне с Наполеоном.

Александр Штауберт

Толщина стены превышает 10 слоев кирпичной кладки, что делает сооружение по-настоящему массивным. Как отмечают специалисты, такая конструкция была способна выдерживать прямые артиллерийские удары.

Согласно сохранившейся документации, качество кирпича проходило строгие испытания. Более того, лично император Николай I имел обыкновение присутствовать при этих проверках, а иногда и сам контролировал их проведение.

В целом площадь цитадели занимала до 120 га, два квартала были отведены духовному ведомству. На соборной площади в центре возвышался храм Александра Невского. Это здание в стиле ампир - часть единого архитектурного ансамбля крепости. В 1934 году собор Александра Невского был взорван. В советское время его территория служила футбольным полем для военнослужащих, а затем превратилась в пустырь, лишь в 2010 году начались работы по восстановлению святыни.

храм Александра Невского

"Первая игуменья, настоятельница монастыря, матушка Раиса Путилина, узнав о том, что когда-то здесь был собор, отправилась на это поле, помолившись, одна из первых обнаружила древний фундамент. Поэтому храм стоит на историческом месте и восстановлен по старинным чертежам. Единственное, что не было обнаружено, - эскизы, какой храм был внутри, поэтому XXI веку была дана исключительная возможность воссоздать храм таким, как мы это видят современные люди, придерживаясь стиля XIX века - ампир, классицизм", - поделилась настоятельница монастыря святых жен-мироносиц г. Бобруйска игуменья Параскева (Ельская).

игуменья Параскева (Ельская)

Строительство продолжается и сегодня: в планах создать аллею воинской славы, музей, гостиницы для гостей города и даже организовать хор военнослужащих.

Как и любой дворец или замок, Бобруйская крепость овеяна легендами, одна из которых связана с рассказом Валентина Пикуля "Бобруйский мешок". Там речь идет о яйцевидной камере, в которой все и всюду было овальное, даже койка и столик изгибались, повторяя кривизну камеры. Находилась она, скорее всего, в форте "Фридрих Вильгельм".

Конечно, еще есть много разных легенд, но вот главный вопрос: имеют ли эти легенды отношение к реальности, или это все выдуманные истории? Не исключено, что Валентин Пикуль, будучи творческим человеком, взял за основу чьи-то устные рассказы и художественно развил эту легенду. Современные историки пока не обнаружили точных доказательств существования такой камеры, равно как и ее конкретного местоположения.

Помнит старая крепость события мая 1823 года: в это время здесь была расквартирована 9-я пехотная дивизия, полками которой командовали будущие декабристы: Алексей Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол, Василий Норов, Иван Повало-Швейковский. Они разработали план восстания, известный под названием Бобруйского: предполагалось во время осмотра укреплений крепости и войск Бобруйского гарнизона Александром I арестовать императора как заложника, одновременно начать выступление декабристов. Но руководителя южного общества, которым являлся Павел Пестель, предложенный план действий не устроил.

Бобруйская крепость

"У него было очень много недодуманных вопросов: если вы отправили депешу и вам отказывают, вы готовы пойти на убийство императора? Вы уверены, что все части в Бобруйске на вашей стороне? Если из Петербурга будут отправлены войска на освобождение императора, у вас хватит сил отстоять Бобруйскую крепость? Они не знают, план был недодуман, поэтому он не был одобрен. В 1723 году Александр I приезжает в Бобруйскую крепость, он остался очень доволен", - пояснила Анастасия Хмелева.

После подавления восстания Бобруйская крепость стала тюрьмой, где содержались декабристы, а бывшую славную оборонительную фортецию превратили в застенок царского самодержавия. Здесь же находились в заточении участники восстания 1863 года.

Спустя 6 лет цитадель перевели во 2-ой класс, а в конце XIX века крепость снимается с учета как стратегическая единица, и в ней размещается дисциплинарный батальон для нижних чинов армии и флота, куда за участие в революционном движении отправили 900 человек, в том числе 300 матросов Балтийского флота.

В Великую Отечественную войну нацисты превратили крепость в лагерь смерти, только к августу 1942 года здесь было уничтожено около 40 тыс. человек. После войны долго не могли решить, как использовать крепость, потому что она уже не могла быть оборонительным сооружением.

В начале 50-х годов в город приехал командующий 5-й танковой армии генерал Иван Третьяк, он отдал приказ об уничтожении цитадели, но крепчайшая кладка и мощный фундамент выдержали динамитные заряды.

Сегодня об обломках величия цитадели напоминают лишь старые снимки, хроника и рассказы людей. В 2002 году памятник истории и архитектуры Бобруйская крепость был внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Из бастионов цитадели сохранилось меньше половины - около 50 объектов, башня, горжевые редюиты, казармы значительно повреждены. В ближайшие годы планируется восстановление смотрового моста, Минских ворот и других сооружений.

В 2025 году в рамках работ по консервации объектов Бобруйской крепости приводился в порядок и комендантский дом. Как сообщается, уже к концу марта 2026 года работы на этом объекте полностью завершены.

Что касается планов на 2026 год, то на реставрацию П-образной казармы выделено 1 млн 100 тыс. рублей. В рамках этих средств запланированы проектные работы, прохождение экспертизы и часть строительно-монтажных работ.

Важно, что каждый может принять участие в реконструкции крепости: открыт благотворительный счет на реставрацию объекта, который размещен на сайте Бобруйского горисполкома. Цитадель не просто символ Бобруйска и Беларуси, а памятник мирового значения. Это шедевр оборонного строительства первой половины XIX столетия, который вновь должен стать местом притяжения и, наконец, обрести былое величие.

