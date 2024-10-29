ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

В Национальной академии наук Беларуси дан старт 14-му сезону молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

В ходе торжественной церемонии организаторы объявили о начале приема заявок на участие в конкурсе. В 2024 году флагманские предприятия и организации страны предложат участникам наиболее востребованные темы и направления.

Изображение

"100 идей для Беларуси" - тот самый бренд, который ждут абсолютно все молодые ученые нашей страны. И в этом году очень важно, чтобы к Году качества у нас возросло и качество тех проектов, которые реализовываются нашими конкурсантами. В этой связи оргкомитетом было принято решение организовать отдельную номинацию за качество проработки и внедрение идеи в реальный сектор экономики. Традиционно более 10 номинаций примут наших конкурсантов, - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. - Сегодня мы даем символический старт в предпраздничную неделю. Конечно, хочется, чтобы наши конкурсанты (это не только школьники, это не только студенческая молодежь, но и работающая молодежь) проявили свои знания в интеграции с учреждениями образования".

Конкурс берет свое начало с сентября 2011 года. Уже реализовано более 3,5 тыс. молодежных проектов.

В 2024 году будет 4 тура. Также выделены 3 возрастные группы участников: школьники и учащиеся колледжей и профтехов; студенты; работающая молодежь и молодые ученые. Подать заявку на участие можно до 20 ноября.

Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - Белорусский республиканский союз молодежи, Национальная академия наук, Министерство образования и Государственный комитет по науке и технологиям.

Фото БЕЛТА

БРСМ100 идей для Беларусиконкурс

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все