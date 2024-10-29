Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

"100 идей для Беларуси" - тот самый бренд, который ждут абсолютно все молодые ученые нашей страны. И в этом году очень важно, чтобы к Году качества у нас возросло и качество тех проектов, которые реализовываются нашими конкурсантами. В этой связи оргкомитетом было принято решение организовать отдельную номинацию за качество проработки и внедрение идеи в реальный сектор экономики. Традиционно более 10 номинаций примут наших конкурсантов, - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. - Сегодня мы даем символический старт в предпраздничную неделю. Конечно, хочется, чтобы наши конкурсанты (это не только школьники, это не только студенческая молодежь, но и работающая молодежь) проявили свои знания в интеграции с учреждениями образования".