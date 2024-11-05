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Стартовала последняя неделя сбора подписей за претендентов на главный государственный пост
Территориальные комиссии по выборам Президента Беларуси принимают подписные листы от инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов.
Напомним, 6 декабря станет последним днем этого этапа электоральной кампании. 2 декабря в избирательную комиссию Октябрьского района г. Минска передана часть подписных листов от члена инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко.
В комиссии подчеркивают, что собранные подписи в комиссию предоставили и другие инициативные группы.
Александр Сазановец, зампредседателя Октябрьской районной г. Минска избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
"Все подписные листы - это конфиденциальная информация, это персональные данные людей, они хранятся строго в сейфе опечатанном. Туда собирается вся информация, которая приходит к нам в комиссию, и уже 7-го числа комиссия в полном составе откроет сейф и будет работать уже с подписными листами полностью от начала до конца".
Вместе с тем, инициативные группы продолжают работу. Пикеты проходят в общественных местах. С 7 по 21 декабря Центральная избирательная комиссия готова принимать документы, необходимые для регистрации кандидатов.
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