Стартовала последняя неделя сбора подписей за претендентов на главный государственный пост

Территориальные комиссии по выборам Президента Беларуси принимают подписные листы от инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов.



Напомним, 6 декабря станет последним днем этого этапа электоральной кампании. 2 декабря в избирательную комиссию Октябрьского района г. Минска передана часть подписных листов от члена инициативной группы по выдвижению кандидатом в Президенты Александра Лукашенко.



В комиссии подчеркивают, что собранные подписи в комиссию предоставили и другие инициативные группы.

Александр Сазановец, зампредседателя Октябрьской районной г. Минска избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

"Все подписные листы - это конфиденциальная информация, это персональные данные людей, они хранятся строго в сейфе опечатанном. Туда собирается вся информация, которая приходит к нам в комиссию, и уже 7-го числа комиссия в полном составе откроет сейф и будет работать уже с подписными листами полностью от начала до конца".