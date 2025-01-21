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Стартовый тираж книг "Наш Президент" был раскуплен сразу после поступления в продажу

"Наш Президент" - именно под таким названием прошла презентация документально-биографического очерка, описывающего этапы жизни, а также политического становления Александра Лукашенко.

Издание поступило в продажу, и стартовый тираж сразу же раскуплен. Доставку дополнительного в магазины Минска оперативно организовали. Хотя и эти экземпляры мгновенно сметались.

Авторы книги не ставили перед собой задачу разоблачить тайны политического закулисья. Напротив, их целью было показать, как много было сделано и продолжает делаться главой государства, каким образом президентская работа переплетается с жизнью каждого белоруса.

В книге не только документально-биографические очерки, но и множество документов, копий, фотографий из различных СМИ, архивов Администрации Президента и пресс-службы главы государства.

ПрезиденткнигаАлександр Лукашенко