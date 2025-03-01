Статистика за 2024 год: в Беларуси с мест ДТП с пострадавшими скрылись более 90 водителей

В 2024 году 93 водителя, в том числе 15 нетрезвых, скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на главное управление ГАИ МВД.

В последнюю пятницу месяца Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом "От совести не скрыться!". Мероприятия посвящены профилактике случаев оставления места ДТП, а пострадавших - без помощи.

Как рассказали в ГАИ, в прошлом году 93 водителя, в том числе 15 нетрезвых, скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди. В этих происшествиях 11 человек погибли и 89 получили травмы.

Большинство таких случаев связаны с наездами на пешеходов в темное время суток. Водители уезжают в надежде избежать ответственности, однако их практически всегда находят.