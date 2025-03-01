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Статистика за 2024 год: в Беларуси с мест ДТП с пострадавшими скрылись более 90 водителей
В 2024 году 93 водителя, в том числе 15 нетрезвых, скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на главное управление ГАИ МВД.
В последнюю пятницу месяца Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом "От совести не скрыться!". Мероприятия посвящены профилактике случаев оставления места ДТП, а пострадавших - без помощи.
Как рассказали в ГАИ, в прошлом году 93 водителя, в том числе 15 нетрезвых, скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди. В этих происшествиях 11 человек погибли и 89 получили травмы.
Большинство таких случаев связаны с наездами на пешеходов в темное время суток. Водители уезжают в надежде избежать ответственности, однако их практически всегда находят.
В ГАИ напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрен штраф до 25 базовых величин или лишение права управления на срок до двух лет. Но за оставление потерпевшего в опасности наступает уголовная ответственность, а бегство становится отягчающим обстоятельством. Водитель обязан оставаться на месте и предпринять все меры для оказания помощи пострадавшим.