Стихия добралась до Минска. Жители города делятся кадрами в соцсетях: размер градин впечатляет

Непогода продолжает буйствовать на территории Беларуси. Шквалистое усиление ветра и гроза обрушились сегодня и на Минск. Во многих районах ливень и град достаточно крупного размера. Зарегистрированы потопления в Центральном, Советском и Партизанском районах города. Туда направлена специальная техника.

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Произошло 6 случаев падений деревьев в Заводском, Центральном и Московском районах. Работники МЧС оказывают помощь по уборке упавших деревьев. Движение транспорта местами затруднено. Сейчас в столице зафиксированы 10-балльные пробки. "Минсктранс" сообщил об остановках движения некоторых рейсов общественного транспорта. А ГАИ напоминает о правилах безопасной езды в дождь.

"Минсктранс": остановка движения общественного транспорта произошла на некоторых участках

Непогода добралась и до Минска. Около часа назад был шквалистый дождь с градом и, как показывают информеры погоды и карта осадков, дождь будет продолжаться до вечера.

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Метеорологи предупреждали о возможности ухудшения погодных условий, однако столь мощная атака стихии для многих стала полной неожиданностью. Часть улиц в столице оказались подтопленными, из-за чего город стал в 7-балльные пробки. В таких случаях в столице вводится план "Посейдон", который нацелен на быстрое реагирование всех служб во время ливней. Очистка ливневой канализации от листьев и веток, дороги - от поваленных деревьев, Свислочь - от бытового мусора, оперативное реагирование на звонки в службу спасения. Слаженная работа помогает минимизировать потопы, а значит, избежать серьезного ущерба.

11 июля на большей части страны также ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 24 м/с, это около 85 км/ч. Днем синоптики обещают град.