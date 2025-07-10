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Стихия пока не отступает. В Беларуси 11 июля объявлен оранжевый уровень опасности
Автор:Редакция news.by
Стихия не хочет отступать. 11 июля на большей части Беларуси ожидаются грозы, местами с сильными ливнями и градом, а также шквалистый ветер порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - до 24 метров в секунду.
Возможны снижение видимости и затруднение движения транспорта, нарушение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций и кровель, а также падение деревьев и подтопление улиц и дворов.
Спасатели рекомендуют по возможности оставаться в помещениях. Машину желательно поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.