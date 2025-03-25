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Стив Самарин: Белорусы подтвердили свой выбор в пользу независимости и стабильной модернизации
Церемония инаугурации - отличительная черта демократических стран. И для Беларуси эта традиция особенная. Такое мнение вместе с наилучшими пожеланиями гражданам республики высказал американский политолог Стив Самарин.
"Сегодня инаугурация имеет колоссальное значение, - сказал он. - Эта прекрасная традиция, уходящая вглубь веков, сегодня является неотъемлемой частью демократических стран при вступлении главы государства в свою должность".
Политолог отметил, что в Беларуси сложилась добрая традиция, когда глава государства принимает присягу в присутствии представителей исполнительной и законодательной власти, в присутствии представителей различных политических партий, общественных организаций.
"Сегодня белорусский народ еще раз подтвердил свой выбор. Выбор в пользу независимости, суверенитета, в пользу стабильной модернизации", - заявил Самарин.