Стив Самарин: Белорусы подтвердили свой выбор в пользу независимости и стабильной модернизации

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Церемония инаугурации - отличительная черта демократических стран. И для Беларуси эта традиция особенная. Такое мнение вместе с наилучшими пожеланиями гражданам республики высказал американский политолог Стив Самарин.

"Сегодня инаугурация имеет колоссальное значение, - сказал он. - Эта прекрасная традиция, уходящая вглубь веков, сегодня является неотъемлемой частью демократических стран при вступлении главы государства в свою должность".

Политолог отметил, что в Беларуси сложилась добрая традиция, когда глава государства принимает присягу в присутствии представителей исполнительной и законодательной власти, в присутствии представителей различных политических партий, общественных организаций.