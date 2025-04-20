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Стоимость автомобильного топлива на белорусских АЗС поднимется на 2 копейки
В Беларуси 26 апреля уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на автозаправочных станциях страны поднимется на 2 копейки, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на концерн "Белнефтехим".
Так, с завтрашнего дня цена автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,48 белорусских рублей, АИ-95-К5-Евро - 2,58, АИ-98-К5-Евро - 2,8. Литр дизельного топлива обойдется в 2,58 рублей.
О поэтапном изменении цены на моторное топливо в Беларуси стало известно 12 марта. В концерне "Белнефтехим" рост цен объяснили так: "С учетом всесторонней оценки экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах принято решение о плановой поэтапной корректировке цен на нефтепродукты на 16 копеек за литр топлива с шагом по 2 копейки в неделю с 15 марта этого года".