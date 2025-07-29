Столовый и технический: какой картофель выбрать, чтобы не ошибиться со вкусовыми качествами

В "Актуальном интервью" гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько раскрыл секрет, какие сорта картофеля лучше выбирать для посадки и употребления в пищу.

Эксперт отметил, что каждый год появляется новый сорт картошки. Например, в 2024 году в реестр был внесен ранний сорт картофеля "умка", у которого красивые крупные клубни, светло-желтая мякоть и желтая кожура. "Он очень привлекательный и имеет хорошее вкусовое качество. Кстати, ближе к зиме будет назван еще один образец, который на данный момент только проходит испытание", - уточнил он.

Вадим Маханько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46cff3b-acbd-4a51-a2a4-652e8ffe5e08/conversions/a9d20cf9-47a7-4aa3-867a-8ae64a31dcba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46cff3b-acbd-4a51-a2a4-652e8ffe5e08/conversions/a9d20cf9-47a7-4aa3-867a-8ae64a31dcba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46cff3b-acbd-4a51-a2a4-652e8ffe5e08/conversions/a9d20cf9-47a7-4aa3-867a-8ae64a31dcba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c46cff3b-acbd-4a51-a2a4-652e8ffe5e08/conversions/a9d20cf9-47a7-4aa3-867a-8ae64a31dcba-xl-___webp_1920.webp 1920w Вадим Маханько

А вот какие белорусские сорта картофеля лучше выбрать для готовки и посадки, Вадим Маханько ответил, что в НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству занимаются созданием сортов разного целевого направления.

Столовые сорта, в том числе и ранние, предназначенные для приготовления блюд, как правило, в домашних условиях.

Столовые сорта для переработки и создания картофелепродуктов, а именно сухого картофельного пюре, чипсов и картофеля фри.

Хрустящий картофель, или картофельные чипсы. К слову, ряд компаний в Беларуси производит такой картофель.

Технические сорта - они используются для производства крахмала.

"В Беларуси есть ряд крахмальных заводов. Кстати, картофельный крахмал нужен не только в пищевой промышленности, но и в химической (например, для добычи калийных удобрений в Солигорске)", - рассказал интересные факты гендиректор НПЦ НАН Беларуси.

Сорта картофеля для приготовления блюд

Вадим Маханько обратил внимание, что для драников подходят два сорта - "скарб" и "манифест". Но всегда эталоном белорусского картофеля был сорт "ласунак", его же успех повторил и среднепоздний сорт "нара".

Урожай картошки на тракторе в поле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2aa2f6-5639-4a4b-9faf-77380bdabdbf/conversions/27f37b60-c4b0-4e32-9296-62934bfd38ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2aa2f6-5639-4a4b-9faf-77380bdabdbf/conversions/27f37b60-c4b0-4e32-9296-62934bfd38ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2aa2f6-5639-4a4b-9faf-77380bdabdbf/conversions/27f37b60-c4b0-4e32-9296-62934bfd38ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2aa2f6-5639-4a4b-9faf-77380bdabdbf/conversions/27f37b60-c4b0-4e32-9296-62934bfd38ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Специально для диетического питания выведен сорт цветного картофеля, у которого окрашенная мякоть. "Такой клубнеплод специфический - кому-то он нравится, кому-то - нет. Но если говорить просто об экзотике, то он очень красив", - признался гендиректор.