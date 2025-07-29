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Столовый и технический: какой картофель выбрать, чтобы не ошибиться со вкусовыми качествами
В "Актуальном интервью" гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько раскрыл секрет, какие сорта картофеля лучше выбирать для посадки и употребления в пищу.
Эксперт отметил, что каждый год появляется новый сорт картошки. Например, в 2024 году в реестр был внесен ранний сорт картофеля "умка", у которого красивые крупные клубни, светло-желтая мякоть и желтая кожура. "Он очень привлекательный и имеет хорошее вкусовое качество. Кстати, ближе к зиме будет назван еще один образец, который на данный момент только проходит испытание", - уточнил он.
А вот какие белорусские сорта картофеля лучше выбрать для готовки и посадки, Вадим Маханько ответил, что в НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству занимаются созданием сортов разного целевого направления.
- Столовые сорта, в том числе и ранние, предназначенные для приготовления блюд, как правило, в домашних условиях.
- Столовые сорта для переработки и создания картофелепродуктов, а именно сухого картофельного пюре, чипсов и картофеля фри.
- Хрустящий картофель, или картофельные чипсы. К слову, ряд компаний в Беларуси производит такой картофель.
- Технические сорта - они используются для производства крахмала.
"В Беларуси есть ряд крахмальных заводов. Кстати, картофельный крахмал нужен не только в пищевой промышленности, но и в химической (например, для добычи калийных удобрений в Солигорске)", - рассказал интересные факты гендиректор НПЦ НАН Беларуси.
Сорта картофеля для приготовления блюд
Вадим Маханько обратил внимание, что для драников подходят два сорта - "скарб" и "манифест". Но всегда эталоном белорусского картофеля был сорт "ласунак", его же успех повторил и среднепоздний сорт "нара".
Специально для диетического питания выведен сорт цветного картофеля, у которого окрашенная мякоть. "Такой клубнеплод специфический - кому-то он нравится, кому-то - нет. Но если говорить просто об экзотике, то он очень красив", - признался гендиректор.
Представитель Академии наук рассказал, что лет 30 назад все любили разваристый картофель. Сегодня же ситуация сильно поменялась. "Количество потребителей разваристого овоща уменьшается, и это связано с рядом причин - неправильное отношение к картошке со стороны диетологов и нежелание готовить картофель в домашних условиях", - сказал Вадим Маханько.