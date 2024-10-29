Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах

В Смолевичах 6 ноября открылась поликлиника. В здании в новом квартале есть максимум возможностей для оказания услуг по стоматологии взрослым и детям. Есть также педиатрия, узкопрофильные врачи, новейшее диагностическое оборудование.

Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену. Оценить возможности новостройки в столичный город-спутник приехали и высокие гости. Премьер-министр Роман Головченко вместе с губернатором Александром Турчиным побывали в кабинетах поликлиники.

"Все социальные программы и проекты государство, безусловно, выполнит. Они у нас запланированы с ростом. В следующем году около 20 новых учреждений здравоохранения будет построено по типу таких. 10 новых школ и 20 детских садов - это все в плане, это мы обязательно реализуем", - заверил Роман Головченко.