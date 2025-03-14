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"Страна в их руках" - ко Дню Конституции в Музее истории ВОВ юным белорусам вручили паспорта

14 марта в Музее истории Великой Отечественной войны в рамках патриотической акции "Мы - граждане Беларуси!" собрались 40 ребят со всей страны на церемонию вручения паспортов.

В подарок из рук первого замглавы Администрации Президента Натальи Петкевич ребята получили Государственный флаг и Конституцию, а также обложку на паспорт и книжное издание "Символы суверенной Беларуси".

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Ребята, получающие паспорта, уже и взрослые. Все-таки надо с самого начала закладывать какие-то устои, чтобы они осознавали, что они становятся полноценными гражданами, они получают права и начинают нести ответственность за судьбу своей страны. Они должны понимать, что страна в их руках".

Ребятам, несмотря на их юный возраст, уже есть чем гордиться: все они отличники учебы, воспитанники военно-патриотических классов, победители олимпиад и активисты. Завершилось мероприятие экскурсией по Музею истории Великой Отечественной войны.

вручение паспортаДень Конституции