Страна возможностей - во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции
Беларусь исходит из принципов нерушимости границ, мирного урегулирования споров и невмешательства во внутренние дела других государств. Это прописано в нашей Конституции. 15 марта белорусы отметят 32 года с момента ее принятия.
Вся неделя посвящена Основному закону, в преддверии праздника в стране по традиции старшеклассникам торжественно вручают паспорта в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!".
13 марта во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции.
"В нашей Конституции очень много есть прав для наших граждан. Во-первых, это право на жизнь", - отметил учащийся гимназии № 61 г. Минска Руслан Изотов.
Ученик еще много расскажет про права и обязанности и даже вспомнит референдумы. Руслан - отличник, учится в 6-м классе, будущий юрист.
"Наша Конституция составлена очень грамотно, с учетом всех проблем современности", - сказал Руслан Изотов.
Такой ликбез перед получением первого паспорта и вступлением во взрослую жизнь.
Единый урок - это тоже традиция. Во время него юным гражданам страны рассказывают, что такое Конституция, каковы ее основные разделы, статьи, и напоминают, что будущее каждого из них зависит от принятых решений.
Иван Власик, учащийся гимназии № 61 г. Минска:
"Республика Беларусь - это страна возможностей. Государство делает все для нас, для того, чтобы мы могли учиться, получать бесплатную медицину, бесплатное образование".
Чтобы было и интересно, а главное - понятно, помогают интерактивные форматы: викторины и работа в команде.
Дмитрий Кийко, учитель истории и обществоведения гимназии № 61 г. Минска:
"Для пятиклассников упрощаем задания: из чего состоит Основной закон, какие разделы есть в Конституции".
"Мы - граждане Беларуси!" - по всей стране торжественно вручили паспорта
Объяснять и разъяснять основу государственного строя с самого раннего возраста, а еще приобщать к общественной жизни - понимание того, как и чем живет страна, приходит тогда, когда молодое поколение знает, как все устроено, как работает закон и как относятся к нему сами белорусы.
В преддверии Дня Конституции тысячи юношей и девушек по всей стране получают свои первые документы. Это и символично, и очень торжественно.
Виктория Зубеня, учащаяся СШ № 2 г. Скиделя:
"Паспорт - это символ доверия, которое оказывает тебе государство. Быть гражданином Республики Беларусь для меня означает глубокую связь со своей Родиной. Это значит гордиться ее историей, культурой, достижениями, природой и трудолюбивыми людьми".
Участники акции - лучшие представители молодежи
Лучшим представителям молодежи - отличникам учебы, победителям олимпиад и творческих конкурсов, спортсменам и активным участникам общественной жизни - паспорта были вручены на торжественной церемонии. Отныне 14-летние подростки - полноправные граждане своей страны. Для 12 гомельских школьников накануне праздника и заслуженная награда - специальные премии фонда Президента за успехи.
"Для меня очень волнительный момент, потому что это такая квинтэссенция всех моих стараний, стараний моих учителей и родителей, я действительно им очень благодарна и рада тому, что я могу получить такую награду замечательную", - отметила стипендиат специального фонда Президента Беларуси, учащаяся гимназии № 14 г. Гомеля Дарья Романькова.
Ксения Костючкова, учащаяся гомельской СШ № 44 имени Н. А. Лебедева:
"Получила свой первый паспорт, теперь я выполняю обязанности гражданина Республики Беларусь. Это волнительный для меня день, он отложится у меня в памяти, я думаю, очень надолго".
Паспорта ребятам вручают люди, которые уже достигли успехов в карьере - высшее руководство страны, министры и главы ведомств, представители местной власти, т. е. те, с кого можно и нужно брать пример.
"Я состою в патриотическом клубе, хорошо учусь, активно участвую в жизни школы. Мне нравится такая активность. Вместе с паспортом у меня появилась ответственность за себя, за свои поступки, за свою личность", - считает учащаяся СШ № 143 г. Минска Дарья Пупко.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
"Вручение паспортов в ратуше ко Дню Конституции - это не просто формальность. Это своеобразный ритуал. Таким образом мы посвящаем нашу молодежь в жизнь города, даем своеобразное напутствие от давних времен, когда в ратуше принимались самые важные решения, и до современности".
Глава Администрации Президента вручил паспорта юным белорусам
Церемония прошла и в стенах Музея современной белорусской государственности. За каждым экспонатом история становления суверенной Беларуси. Получить паспорт из рук главы Администрации Президента - это колоссальный кредит доверия и задел на будущее.
"Я хочу от имени всех ребят, получивших паспорт гражданина Республики Беларусь, поблагодарить за то внимание и высокое доверие, которое оказано нам сегодня", - сказала учащаяся минской СШ № 62 имени Г. Ф. Захарова Василиса Чанан.
"Испытываю некую гордость за то, что именно я сюда попала. Честно, никогда не думала, что здесь окажусь", - призналась учащаяся гимназии г. Осиповичи Яна Савко.
В Гродно первый документ юношам и девушкам из разных уголков региона вручил губернатор области Юрий Караев.
"Получить паспорт гражданина Республики Беларусь для меня очень важно и почетно, и этот момент останется в моей памяти на долгое время", - уверен учащийся гродненской гимназии № 6 имени Ф. Э. Дзержинского Александр Кот.
Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
"Эти ребята уже делом доказывают, что молодежь ответственно подходит к званию "гражданин Республики Беларусь". И очень важно в преддверии Дня Конституции, чтобы каждый душою и мыслями был сопричастен к судьбе родной Беларуси, к ее достижениям".
Для каждого, кто получил на этой неделе свои первые документы полноправного гражданина Беларуси, - это гордость, ведь успехи нашей молодежи замечают.
И так было всегда. В Беларуси поддерживают каждый шаг молодых людей, начиная с торжественного вручения паспортов и заканчивая реальной помощью: это и всевозможные фонды, стипендии, поддержка молодых специалистов на местах, это и гарантированное рабочее место, жилье, и в том числе льготы на его приобретение.
В нашей стране создана целая система, чтобы молодые люди чувствовали себя максимально комфортно. Но и при этом не стоит забывать, что также есть обязанности и законы, которые нужно соблюдать.