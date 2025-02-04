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Страны Балтии продолжают демонстрировать силу у границ Беларуси
Силы передового базирования НАТО в странах Балтии продолжают ряд тактических учений. На днях стартовали ежегодные маневры "Зимний лагерь" с участием дислоцированной в Эстонии боевой группы альянса.
В учениях принимают участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе из Великобритании и Франции. По замыслу, подразделения выполняют задания в сложных условиях - при низких температурах. А в Латвии тренируются военные медики НАТО.
Тем временем в активную фазу перешли многонациональные учения альянса "Меткий дротик". Их цель - отработка оперативного развертывания сил на восточном фланге. В рамках этих маневров тестируются несколько логистических маршрутов доставки военной техники и личного состава в Румынию и Болгарию. Участие в учениях принимают свыше 10 тыс. военнослужащих из 9 стран альянса.