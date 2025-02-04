Страны Балтии продолжают демонстрировать силу у границ Беларуси

Силы передового базирования НАТО в странах Балтии продолжают ряд тактических учений. На днях стартовали ежегодные маневры "Зимний лагерь" с участием дислоцированной в Эстонии боевой группы альянса.

В учениях принимают участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе из Великобритании и Франции. По замыслу, подразделения выполняют задания в сложных условиях - при низких температурах. А в Латвии тренируются военные медики НАТО.