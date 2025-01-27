Страны Балтии выходят из БРЭЛЛ - как это отразится на Беларуси

Ситуацию с выходом стран Балтии из БРЭЛЛ сегодня прокомментировали в правительстве. Планируется отключение всех межгосударственных линий связи и прекращение параллельной работы в составе электрического кольца Беларусь - Россия - Эстония - Латвия - Литва. Вице-премьер Виктор Каранкевич заявил, что наша страна готова к такому развитию событий. Приняты все необходимые меры.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Страны Прибалтики приняли решение выйти из параллельной работы. Также были затрачены ими капитальные вложения на реализацию этих мероприятий. Это значительные ресурсы. Возможно, это и увеличение тарифов для потребителей в этих странах. Это их решение, они сделали свой выбор. А белорусская энергосистема будет обеспечивать стабильную работу в синхронизации, в параллельной работе с российской энергосистемой".

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