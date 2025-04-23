Страны ЕС, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования - заявил Грызлов

Глава диппредставительства отметил, что эти страны настроены на продолжение военного противостояния. "Сегодня мы наглядно видим, что крупнейшие европейские страны намерены продолжать бессмысленную войну, как они говорят, до последнего украинца, в которой они не способны победить. Страны Евросоюза, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования. Ставки для них высоки - на кон поставлены претензии на глобальное доминирование. Однако расклад сил совсем не в их пользу. Три пятых населения планеты приходится на государства, которые не поддержали санкции против России и Беларуси", - сказал Борис Грызлов.