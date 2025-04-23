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Страны ЕС, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования - заявил Грызлов
Страны ЕС, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования. Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов на торжественной церемонии поднятия Знамени Победы у здания посольства в Минске, сообщает БЕЛТА.
Глава диппредставительства отметил, что эти страны настроены на продолжение военного противостояния. "Сегодня мы наглядно видим, что крупнейшие европейские страны намерены продолжать бессмысленную войну, как они говорят, до последнего украинца, в которой они не способны победить. Страны Евросоюза, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования. Ставки для них высоки - на кон поставлены претензии на глобальное доминирование. Однако расклад сил совсем не в их пользу. Три пятых населения планеты приходится на государства, которые не поддержали санкции против России и Беларуси", - сказал Борис Грызлов.
"Так и не выучив уроки Мюнхенского сговора, который дал рейху зеленый свет на развязывание войны, американцы и европейцы вновь начали заигрываться в большую политику. Спустя десятилетия они повторяют все те же фатальные ошибки, открыто потворствуя распространению нацистской заразы", - отметил посол.
Он констатировал, что в XXI веке эта преступная идеология возродилась в Украине при поддержке Запада, чтобы создать на этой территории анти-Россию.