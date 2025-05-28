Стражи рубежей страны - как работает пограничный контроль в аэропорту

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Рубежи страны нарушители проверяют на прочность, передвигаясь не только по земле, но и по воздуху. Пограничный контроль работает в аэропорту и в любом наземном пункте пропуска.

До двух минут нужно для проверки паспорта белоруса и на минуту больше для изучения паспорта иностранца. Этого времени вполне достаточно, чтобы опытный взгляд заметил в документе признаки подделки.

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А чтобы, скажем так, глаз был наметан, перед каждой сменой работники погранконтроля проходят проверку знаний.

"Каждую смену мы решаем тесты по идентификации внешности и сравниваем реального человека с его фотографией в документе. Если ты не решаешь тест, то тебя не допускают к охране государственной границы. На тест дается всего две попытки", - рассказала офицер отряда пограничного контроля "Минск" Василина Печерина.

У каждого пограничника свой штамп для работы. Правильно его называть нумератор-датировщик. Его номер как личная подпись человека. Поэтому такие печати хранятся строго в персональной ячейке, которые открываются по отпечатку пальца. Вместе с ним, заступая на смену, офицер получает видеорегистратор, радиостанцию, наручники и электрошокер. Кабину, где обычно пассажиры передают свой паспорт для проверки, правильно называть модуль пограничного контроля.

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"При помощи специальных источников света можем посмотреть ультрафиолетовое излучение, инфракрасное. При помощи этих всех источников света мы можем проверить подлинность нашего документа. У нас есть персональный компьютер и видеокамера, которая помогает контролеру сличать фотографию в документе и лицо, пересекающее государственную границу. Но все же последнее слово остается за контролером", - поделилась Василина Печерина.

Наблюдение за территорией ведется из дежурного помещения. Свои глаза есть к каждом зале, вся обстановка отображается на мониторе дежурного.

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Несмотря на единичные случаи, когда кто-то пытается нарушить воздушные границы, Беларусь всегда открыта для гостей. Безвиз действует больше, чем для сотни стран мира. И в этом плане мы, можно сказать, одни из самых открытых.

"Возможностью безвиза чаще всего пользуются наши соседи - жители Литвы, Латвии, Польши. Из стран, которые с нами не граничат, приезжают граждане Германии, Эстонии, Италии", - отметил начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока.