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Стражи рубежей страны - как работает пограничный контроль в аэропорту
Рубежи страны нарушители проверяют на прочность, передвигаясь не только по земле, но и по воздуху. Пограничный контроль работает в аэропорту и в любом наземном пункте пропуска.
До двух минут нужно для проверки паспорта белоруса и на минуту больше для изучения паспорта иностранца. Этого времени вполне достаточно, чтобы опытный взгляд заметил в документе признаки подделки.
А чтобы, скажем так, глаз был наметан, перед каждой сменой работники погранконтроля проходят проверку знаний.
"Каждую смену мы решаем тесты по идентификации внешности и сравниваем реального человека с его фотографией в документе. Если ты не решаешь тест, то тебя не допускают к охране государственной границы. На тест дается всего две попытки", - рассказала офицер отряда пограничного контроля "Минск" Василина Печерина.
У каждого пограничника свой штамп для работы. Правильно его называть нумератор-датировщик. Его номер как личная подпись человека. Поэтому такие печати хранятся строго в персональной ячейке, которые открываются по отпечатку пальца. Вместе с ним, заступая на смену, офицер получает видеорегистратор, радиостанцию, наручники и электрошокер. Кабину, где обычно пассажиры передают свой паспорт для проверки, правильно называть модуль пограничного контроля.
"При помощи специальных источников света можем посмотреть ультрафиолетовое излучение, инфракрасное. При помощи этих всех источников света мы можем проверить подлинность нашего документа. У нас есть персональный компьютер и видеокамера, которая помогает контролеру сличать фотографию в документе и лицо, пересекающее государственную границу. Но все же последнее слово остается за контролером", - поделилась Василина Печерина.
Наблюдение за территорией ведется из дежурного помещения. Свои глаза есть к каждом зале, вся обстановка отображается на мониторе дежурного.
Несмотря на единичные случаи, когда кто-то пытается нарушить воздушные границы, Беларусь всегда открыта для гостей. Безвиз действует больше, чем для сотни стран мира. И в этом плане мы, можно сказать, одни из самых открытых.
"Возможностью безвиза чаще всего пользуются наши соседи - жители Литвы, Латвии, Польши. Из стран, которые с нами не граничат, приезжают граждане Германии, Эстонии, Италии", - отметил начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока.
О службе пограничников в пунктах пропуска и на заставах смотрите в фильме "Реальная граница".