Строит дом, ведет свой Telegram. Как уроженец Германии выбрал местом для жизни белорусскую глубинку

Комфортные условия для работы и достойная оплата труда - то, что привлекает не только белорусов. Наша страна становится все притягательнее для иностранцев.

Белорусское направление особенно популярно у жителей ближайших к нам стран - Латвии, Литвы и Польши. В этом, безусловно, подсобил и безвиз. Также часто гостят граждане Эстонии и Германии.

Но только ли гостят? Эта история об уроженце Германии Аурелио Леттрари. В белорусской глубинке он строит дом, сажает картошку и ведет свой Telegram-канал, рассчитанный на европейскую и американскую аудитории.

Уроженец Германии Аурелио Леттрари в Беларуси уже посадил не одно дерево. Занимается садом, огородом, своими силами возрождает дом. Оборудовал мастерскую, есть и силы, и желание с немецкой педантичностью. Распланировал дела на ближайшие 5 лет. А главное, по его словам, он очень рад жить здесь, в Беларуси.

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В небольшом Бешенковичском районе мирно уживаются и белорусы, и несколько сотен семей из разных стран. Уроженцы Германии, Грузии выбрали его своим местом для жизни за возможность спокойно строить быт, растить детей и чувствовать себя здесь своим человеком.

О том, какая на самом деле Беларусь, Аурелио рассказывает в блоге, а тем, кто никогда здесь не был и читает только западную пропаганду, рекомендует хотя бы раз погостить и лично убедиться в миролюбии белорусов. Рассуждает, белорусский безвиз - отличная возможность показать миру правду. И это действительно работает.

Аурелио Леттрари - уроженец Германии:

"То, как я живу здесь - это правда, как мы организовываем праздники вместе - это тоже правда. В Европе человеку скажут, что здесь, в Беларуси, диктатура, Президент большой диктатор, но я знаю правду. То, что говорят в Европе, это только пропаганда против человека, который делает хорошо для народа. Что очень важно - народ здесь очень богат".

Аурелио в белорусской деревне уже стал своим. Соседи приглашают на праздники, помогают и советом, и делом. Говорит, что многое здесь европейцам может показаться необычным. Вот хотя бы возможность быть хозяином большого приусадебного участка. А что здесь странного, спросят белорусы.

По словам Аурелио, на приусадебном участке можно без труда посадить большой сад. А вот в Германии так сделать не получится.

"Здесь мы живем в мире вместе. И плохих людей здесь я не видел", - отметил Аурелио.