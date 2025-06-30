Строительство Национального исторического музея в Минске продолжается

Здание нового Национального исторического музея в Минске - один из самых масштабных и знаковых проектов в Беларуси.

10 выставочных залов разместятся на четырех этажах. Строители уже приступили к возведению третьего. Сейчас на объекте трудятся 140 специалистов. Акцентом и украшением главного фасада станет художественное оформление в виде шести вертикальных горельефов. Объект объявлен Всебелорусской молодежной стройкой.

Дмитрий Харитонов, начальник участка СУ-7 филиала ОАО "Стройтрест № 4":

"Вся изюминка объекта заключается в том, что он имеет криволинейную форму - очертания карты Республики Беларусь. Он будет красиво оформлен разными витражами и экранами".

Рядом также вырастет парк Народного единства. Его украсят интерактивные экспозиции, беседки, детские площадки, а также будут сооружены скульптурные композиции в виде герба с одной стороны и знаковых архитектурных сооружений с другой. По концепции, представлены будут все 6 регионов Беларуси и столица.

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП "Минскзеленстрой":

"Перед входом будет возведена площадь для торжественных мероприятий. На территории парка будут созданы тематические зоны, будет благоустроен существующий водоем. Также будет высажено около 600 деревьев, почти 4 тыс. кустарников".