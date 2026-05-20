В ЕС осудили Израиль за видео с задержанными активистами

Новый громкий скандал в Израиле омрачил и без того шаткие отношения Тель-Авива со странами Европы.

Министр безопасности опубликовал пленку, на которой запечатлены задержанные западные активисты. Они пытались прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарную помощь.

ЦАХАЛ захватил несколько кораблей и задержал 430 человек: все они стояли на коленях, когда министр Бен-Гвир обходил их шеренги и произносил глумливую речь. Активистов время от времени бросали на пол и заламывали им руки за спину.

В связи с этим ряд европейских правительств выступил с протестами. Поведение своего министра безопасности осудил даже премьер Нетаньяху, которому сейчас дополнительные проблемы на международной арене совсем не нужны.