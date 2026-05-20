Многотысячные протесты прокатились по городам Аргентины
Новые многотысячные манифестации прокатились по городам Аргентины. На этот раз причиной стало радикальное сокращение ассигнований на здравоохранение.
По мнению аргентинцев, этот сектор находится на грани коллапса, что грозит стране подлинной гуманитарной катастрофой: нет денег на содержание больниц, в которых стремительно сокращается число коек. Кроме того, власти отказываются от закупки лекарств, предлагая гражданам лечиться исключительно за собственный счет. В стране, где более 40 % граждан живут за чертой бедности - это фактически является смертным приговором. Особенно серьезно сокращения затрагивают сферу профилактики, диагностики и лечения рака.
В ближайшие дни Аргентину ожидает также общенациональная акция протеста трудящихся: власти реализуют программу реформ, которая отменяет ограничения на сверхурочную работу и облегчает увольнение. Фактически в стране окончательно отменяются все те права, которые аргентинцы завоевали в ХХ веке.