Многотысячные протесты прокатились по городам Аргентины

По мнению аргентинцев, этот сектор находится на грани коллапса, что грозит стране подлинной гуманитарной катастрофой: нет денег на содержание больниц, в которых стремительно сокращается число коек. Кроме того, власти отказываются от закупки лекарств, предлагая гражданам лечиться исключительно за собственный счет. В стране, где более 40 % граждан живут за чертой бедности - это фактически является смертным приговором. Особенно серьезно сокращения затрагивают сферу профилактики, диагностики и лечения рака.