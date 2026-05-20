Стало известно, что 22 мая в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, где США объявят о своих планах по сокращению военного присутствия в Европе.

Ожидается, что из 80 тыс. солдат, которые дислоцируются на базах в Старом Свете, отправятся домой как минимум 5 тыс. Впрочем, возможно, и больше. Например, из-за остановки ротации, наполовину сократится американский контингент в Польше: в Варшаве подозревают, что так Трамп наказывает своего идеологического противника - Туска.

В целом вывод части американских контингентов резко меняет стратегический баланс сил в Старом Свете: европейцы считают, что собственных сил для защиты им не хватит, а те, что есть, катастрофически небоеготовы.