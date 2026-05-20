Участник студотряда: Всегда хотел приложить руки к строительству чего-то важного для страны

Работа студотрядов в Беларуси в самом разгаре. Ребята могут попробовать себя в различных отраслях: на производстве, в сельском хозяйстве, медицине и образовании.

Расскажем, как белорусская молодежь трудится на предприятиях, облагораживает город и помогает строить знаковые объекты.

Студенческие отряды - стартовая площадка для молодежи

Этот знаковый объект в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Орловской ждут многие. Новое здание Национального исторического музея станет крупнейшим центром исторической памяти. Сейчас его возведение идет полным ходом, и лишние руки здесь уж точно не помешают. Двери на Всебелорусской молодежной стройке открыты в том числе для студенческих отрядов.

Кирилл Горшков, студент Международного университета "МИТСО":

"Я всегда хотел приложить руки к строительству чего-то важного для нашей страны. Ведь мой отец всегда говорил, что нужно работать руками, потому что руки кормят. Я впервые участвую в студотряде и считаю это большой честью и большой привилегией работать здесь".

Для молодежи это не просто временная подработка, а возможность стать частью масштабного проекта. Работа у бойцов стройотряда каждый день разная: от уборки помещений до разгрузки строительных материалов на объекте.

"Наш студенческий строительный отряд называется "Наследие" имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны Троян. Он функционирует с нынешнего мая. Здесь трудится 13 человек. Мы как будущие юристы, правоведы, международники подключились к данной стройке в первую очередь, потому что хочется, конечно, прикоснуться к такому значимому событию, значимой стройке нашей страны", - поделился Михаил Крук, студент Международного университета "МИТСО".

Максим Гляковский, студент Международного университета "МИТСО":

"Эту работу мы совмещаем с учебой. Сразу после пар приходим сюда и работаем от 4 часов. Оплата почасовая, достойная. Здесь мне нравится. Старшие коллеги всегда поддержат: где-то подскажут, что-то помогут".

На пляжах Минского моря в помощь сотрудникам ОСВОДа пришли студенческие спасательные отряды. Они проходят специальную подготовку и наравне с профессионалами заступают на дежурства. На рабочем месте Полина и Настя - студентки БГУ - появляются строго в 10:00. Безопасность отдыхающих - в приоритете.

Полина Севрюк, студентка БГУ:

"На работе в наши обязанности входит осмотр акваторий и пляжа. Также мы ведем вахтовый учет, посещаем главную станцию, где получаем сведения о температуре воздуха и воды. На станции на пляже должны находиться минимум 2 человека. Ходим мы в парах. Также есть старший матрос-спасатель, который контролирует нашу работу".

Сегодня студотряды - отличная стартовая площадка. Для молодежи это возможность получить первый опыт работы и финансовую независимость. Кто-то выбирает занятость, схожую с будущей профессией, другие постигают новое дело.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Третий трудовой семестр начинает свою деятельность именно с такого масштабного проекта "Выбираем студотряд", где молодые люди в очном формате заполняют анкеты, тем самым мы уже подводим определенные итоги в плане запроса от нашей молодежи, какое количество мест мы уже на сегодня можем предложить нашим молодым людям. В то же время это договорная компания с нанимателями, то есть теми предприятиями и организациями, где в течение лета будут трудиться наши бойцы".