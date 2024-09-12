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Больница в Шклове открылась после реконструкции
В День народного единства в Шклове после реконструкции первых пациентов приняла Центральная районная больница, которая будет обслуживать свыше 25 тысяч жителей. Благодаря новому оборудованию КТ здесь смогут проходить жители Дрибинского, Горецкого, Круглянского и Белыничского районов. На реализацию проекта понадобилось чуть более года и свыше 20 млн рублей госинвестиций.
Александр Лобов, главврач Шкловской ЦРБ:
"Изменилось все. Делаем все лапароскопичские операции. Появился гистерорезектоскоп, аппараты ИВЛ, наркозо-дыхательные аппараты. Специалисты прошли обучение".
Владимир Гацко, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:
"Много делается для улучшения материально-технической базы, для улучшения доступности и качества медицинской помощи населению. Это позиция главы государства. Безусловно, идет оснащение необходимым оборудованием, идет обучение специалистов".
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