Больница в Шклове открылась после реконструкции

В День народного единства в Шклове после реконструкции первых пациентов приняла Центральная районная больница, которая будет обслуживать свыше 25 тысяч жителей. Благодаря новому оборудованию КТ здесь смогут проходить жители Дрибинского, Горецкого, Круглянского и Белыничского районов. На реализацию проекта понадобилось чуть более года и свыше 20 млн рублей госинвестиций.