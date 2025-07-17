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Стройотряд БГМУ работает на модернизации детской поликлиники
Белорусская молодежь проводит лето с пользой. Сейчас в самом разгаре молодежная стройка 15-й городской детской поликлиники Минска.
Бойцы студенческого строительного отряда БГМУ активно участвуют. Молодые люди выполняют подсобные работы, внося свой реальный вклад в создание современного социального объекта.
Студотряды на социальных объектах
В этом трудовом семестре более 19 тысяч молодых ребят трудятся на объектах благоустройства, в строительных отрядах и волонтерских проектах. Студотряды - это не просто работа, а важный этап в жизни каждого молодого человека и возможность внести вклад в развитие социальной инфраструктуры нашей страны.
Так, студенческий строительный отряд БГМУ "Передовик" имени дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского работает на объекте модернизации 15-й городской детской поликлиники.
Ребята выполняют подсобные работы, внося свой реальный вклад в создание современного социального объекта для жителей столицы. К примеру, Дмитрия Пархоменко поработать летом позвал друг, и такой опыт в стройотряде для молодого человека первый.
Трудовая смена бойцов продлится до 31 июля. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается уже в сентябре. Варианты летнего трудоустройства предлагают и другие направления. В разгар приемной кампании бойцы двух студотрядов БГМУ, а это порядка ста человек, трудятся на местах в вузе. Прием, оформление документов, выстраивание логистики в университете - зона ответственности ребят.
Ярослав Кузюта - опытный боец студотрядовского движения. Ранее трудился в стройотряде на базе практико-ориентированного центра, а в этом семестре возглавил отряд "Крепость" - координирует работу ребят, также помогает в работе приемной комиссии БГМУ.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
"Только в течение года около 2 тысяч наших студентов, начиная с первого курса по шестой, работают в учреждениях здравоохранения города Минска и Минской области. И сейчас в рамках каникул трудоустроено около 800 наших студентов, которые работают как в сервисных, так в медицинских отрядах, а также в строительных".
В 2025 году БГМУ - лидер по набору студентов-целевиков. Отметим, сегодня завершается прием документов на бюджетную форму обучения. Подать документы для обучения на платной форме можно до 1 августа.