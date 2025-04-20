Студенты БГУИР заложили яблоневую аллею в Минске

В честь 80-летия Великой Победы в Минске появилась яблоневая аллея. Плодовые деревья высадили на территории общежития № 5 на улице Семашко.

Инициативу поддержали студенты и преподаватели БГУИР, администрация Московского района столицы, а также представители агрокомбината "Ждановичи", который и обеспечил саженцами. Заложение яблоневой аллеи - это память о героизме и мужестве наших предков.