Студотрядовское движение - трудовые каникулы или лето с пользой для себя и общества

Подрастающее поколение белорусов осознанно выбирает не праздные будни, а трудовые каникулы. Студотрядовское движение многим помогает не только исполнить мечту, но и определиться с будущей профессией. В этом семестре есть 58 тыс. рабочих мест. Дело по душе и способностям найдется каждому.

Августовский канал, Хатынь, Курган Славы, атомная электростанция в Островце. Писать современную летопись родной страны - это уже добрая традиция для нескольких поколений белорусов. Тот случай, когда энергия студотрядовцев направлена в правильное русло.

В молодом микрорайоне Гомеля большая стройка. Через 2 года здесь откроется детская поликлиника. Получить квалифицированную помощь смогут более 18 тыс. маленьких пациентов. Вместе со строителями на объекте трудятся и студотрядовцы.

Во время республиканского субботника в основание будущей поликлиники заложили послание потомкам и залили фундамент. С тех пор социальный объект в статусе городской молодежной стройки.

Со временем здесь вырастет современное 7-этажное здание, где будет сконцентрирована многопрофильная помощь детям Новобелицкого микрорайона Гомеля и соседних населенных пунктов. В помощниках у специалистов студенты БелГУТа, будущие конструкторы и проектировщики промышленных и гражданских объектов.

Рабочее место на лето, а еще хорошая возможность найти друзей по интересам, подготовиться к взрослой жизни, отшлифовать навыки. Только в Гомельской области этим летом будет трудоустроено более 8 тыс. гимназистов, школьников, учащихся колледжей и студентов вузов на условиях оплаты труда.

Большое внимание и объектам культурно-исторической памяти.

Увидеть работу белорусских предприятий изнутри, а еще принести пользу производству. Степан Здунюк, как и товарищи по трудовым каникулам, прошел подробный инструктаж и теперь сортирует и складирует пиломатериалы. Позже они станут поддонами для экспорта бумажной продукции фабрики "Герой труда".