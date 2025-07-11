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Студотрядовское движение - трудовые каникулы или лето с пользой для себя и общества
Подрастающее поколение белорусов осознанно выбирает не праздные будни, а трудовые каникулы. Студотрядовское движение многим помогает не только исполнить мечту, но и определиться с будущей профессией. В этом семестре есть 58 тыс. рабочих мест. Дело по душе и способностям найдется каждому.
Августовский канал, Хатынь, Курган Славы, атомная электростанция в Островце. Писать современную летопись родной страны - это уже добрая традиция для нескольких поколений белорусов. Тот случай, когда энергия студотрядовцев направлена в правильное русло.
В молодом микрорайоне Гомеля большая стройка. Через 2 года здесь откроется детская поликлиника. Получить квалифицированную помощь смогут более 18 тыс. маленьких пациентов. Вместе со строителями на объекте трудятся и студотрядовцы.
Во время республиканского субботника в основание будущей поликлиники заложили послание потомкам и залили фундамент. С тех пор социальный объект в статусе городской молодежной стройки.
Со временем здесь вырастет современное 7-этажное здание, где будет сконцентрирована многопрофильная помощь детям Новобелицкого микрорайона Гомеля и соседних населенных пунктов. В помощниках у специалистов студенты БелГУТа, будущие конструкторы и проектировщики промышленных и гражданских объектов.
Рабочее место на лето, а еще хорошая возможность найти друзей по интересам, подготовиться к взрослой жизни, отшлифовать навыки. Только в Гомельской области этим летом будет трудоустроено более 8 тыс. гимназистов, школьников, учащихся колледжей и студентов вузов на условиях оплаты труда.
Большое внимание и объектам культурно-исторической памяти.
Увидеть работу белорусских предприятий изнутри, а еще принести пользу производству. Степан Здунюк, как и товарищи по трудовым каникулам, прошел подробный инструктаж и теперь сортирует и складирует пиломатериалы. Позже они станут поддонами для экспорта бумажной продукции фабрики "Герой труда".
Сервисные, производственные, лесоводческие, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные - профили разные. Летнее трудоустройство в коллективном формате востребовано. Студотряд - это не просто заработать деньги, это еще про сплоченность и поддержку. Молодые белорусы с гордостью носят бойцовки, выполняют важные задачи, чувствуют себя нужными. В этом трудовом семестре в целом по стране им предлагают около 58 тыс. рабочих мест. Итоги подведут осенью.