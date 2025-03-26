Студотряды - опыт, знакомство с профессией и возможность заработать

Тема студенческих отрядов актуальна для молодежи Минска - школьников, учащихся колледжей и студентов. Возможность трудоустройства есть не только летом. Сейчас, например, на столичных предприятиях и в организациях трудятся более 700 человек.

У студотрядовского движения белорусской столицы начался активный этап подготовки. С каждым годом все больше школьников и студентов стремятся трудоустроиться еще во время учебы. И встречи с активом Союза молодежи - отличная возможность не только задать вопросы об условиях и оплате труда, но и попасть в базу данных желающих найти первое рабочее место.

Никита Горбачев, студент Минского государственного лингвистического университета:

"Я работаю в студенческих педагогических отрядах уже со второго курса, а также в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Это невероятный опыт, который дал мне профессиональные качества, невероятные знакомства и повод подумать о будущем после университета".

Уже в апреле движение студенческих отрядов ждет масштабный слет - более 100 представителей России и Беларуси встретятся в Перми. Там участники - среди них и минская молодежь - представят трудовые проекты на этот год.