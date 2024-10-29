Стук: Накануне выборов-2025 финансовая разведка будет работать активнее

Вопросы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных денег обсуждали в Минске прокуроры стран СНГ и Евразийская группа в рамках совместного форума.

На встрече стороны обратили внимание, что странам Содружества нужны новые подходы в борьбе с легализацией преступных доходов, в том числе и по причине проблем возврата из-за рубежа активов, добытых преступным путем. А что касается финансирования терроризма, то здесь заместитель генпрокурора Беларуси отметил, что во время электоральной кампании финансовая разведка будет работать активнее.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

"Прежде всего мы будем улучшать взаимодействие между правоохранительными органами и органами финансовой разведки, которые обладают информацией, а мы ее используем для привлечения к ответственности соответствующих лиц".

В Беларуси высоко ценят потенциал международного сотрудничества на евразийском пространстве.