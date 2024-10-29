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Стук: Накануне выборов-2025 финансовая разведка будет работать активнее
Вопросы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных денег обсуждали в Минске прокуроры стран СНГ и Евразийская группа в рамках совместного форума.
На встрече стороны обратили внимание, что странам Содружества нужны новые подходы в борьбе с легализацией преступных доходов, в том числе и по причине проблем возврата из-за рубежа активов, добытых преступным путем. А что касается финансирования терроризма, то здесь заместитель генпрокурора Беларуси отметил, что во время электоральной кампании финансовая разведка будет работать активнее.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
"Прежде всего мы будем улучшать взаимодействие между правоохранительными органами и органами финансовой разведки, которые обладают информацией, а мы ее используем для привлечения к ответственности соответствующих лиц".
В Беларуси высоко ценят потенциал международного сотрудничества на евразийском пространстве.
Наша страна активно участвует в региональных интеграционных объединениях - СНГ, ШОС, БРИКС, которые являются уникальными площадками, обеспечивающими тесное взаимодействие на основе равноправия и партнерства. И здесь смело можно отметить, что партнерские и дружеские отношения между органами прокуратуры стран Содружества способствует решению основных задач правоохранительного блока.
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