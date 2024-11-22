Суд вынес приговор жителю Иванова за перечисление денег экстремистским формированиям

Прокуратура Брестской области поддержала в Брестском областном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Иваново.

Мужчине инкриминирован ряд преступлений экстремистской направленности, сообщила БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В частности, мужчина перечислял деньги и криптовалюту на банковские счета и виртуальные кошельки, находившиеся в пользовании представителей экстремистских формирований (в том числе вооруженных) в сумме не менее 11 тыс. белорусских рублей.

Суд признал жителя Иванова виновным по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130, ч.3 ст.361-1, ч.1 ст.ст.361-2, ч.2 ст.361-2, ч.2 ст.361-3, ч.1 ст.361-4, ч.2 ст.361-4 УК. "По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 тыс. базовых величин (2,1 млн белорусских рублей)", - проинформировали в прокуратуре.

Во время расследования уголовного дела мужчина добровольно перечислил 600 тыс. долларов в пользу Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития и Республиканского центра организации медицинского реагирования.