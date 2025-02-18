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Судэксперт из Минска развернул на Эльбрусе флаг Беларуси и флаг ГКСЭ
Флаг Беларуси и флаг Государственного комитета судебных экспертиз были развернуты судебным экспертом из Минска на скалах Пастухова на Эльбрусе, сообщает БЕЛТА.
Начальник экспертно-криминалистического отдела по Советскому району Первомайского (города Минска) межрайонного отдела подполковник юстиции Александр Воронцов в очередной раз отправился в путешествие по национальному парку "Приэльбрусье", чтобы совместить активный спортивный отдых с покорением новых вершин.
Оказавшись у подножия горы Эльбрус, туристическая группа Александра Воронцова продолжила путь до станции "Гара-Баши" - самой высокой точки канатной дороги в Европе, а затем - к скалам Пастухова.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственный флаг Республики Беларусь и флаг Государственного комитета судебных экспертиз развернуты на высоте более 4,6 тыс. м над уровнем моря.