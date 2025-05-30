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"Сумасшедшие монстрики" - в Гомельской области обнаружили опасные игрушки

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Гомельская областная инспекция Госстандарта после контрольно-надзорных мероприятий, проведенных у субъектов предпринимательской деятельности, которые ведут розничную торговлю детскими игрушками, пресекла реализацию товаров с превышением допустимых значений, установленных техрегламентом Таможенного союза "О безопасности игрушек", по уровню миграции опасных веществ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.

Так, в мяче "Сумасшедшие монстрики" для детей старше 3 лет изготовителя John Papadopoulos & Co. Toys Factory (артикул 11/3215) уровень миграции фенола в водную среду превысил допустимую норму более чем в 2 раза.

В конструкторе производителя Nazeer Trading Company LTD (артикул 42-ВА) уровень миграции формальдегида в воздушную среду выше допустимых значений в 6,6 раза.

А в настольной развивающей игре "Собери пазл" с маркировкой Panawealth изготовителя Panawealth International Holdings Limited (артикул MZP13) допустимая норма по уровню миграции формальдегида в воздушную среду превышена в 9 раз.

Приняты меры по прекращению реализации, по запрету ввоза этой продукции на территорию Беларуси. Прекращено действие на территории республики сопровождавших эти товары сертификатов соответствия. Остатки продукции субъекты хозяйствования изъяли из обращения.

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