Сумеет ли ЕС сохранить единство, или ему суждено повторить судьбу СССР - в рубрике " Полная €врОПА"

У европейцев, погрязших в милитаризме и учениях, проблем только прибавляется. Вполне осязаемые угрозы исходят от некогда близких друзей из Вашингтона. Уже введенные 25-процентные тарифы на сталь и алюминий могут быть расширены и на другие товары из Старого Света. Изоляционистская политика администрации США в вопросе обеспечения безопасности Европы означает необходимость резкого увеличения затрат на оборону.

Эти две составляющие вполне могут загнать Брюссель в глубокий минус. И вишенка на торте - вопрос с Гренландией. Недвусмысленные намеки Трампа по поводу присоединения острова демонстрируют, что мир вновь переходит на язык силы. Сумеет ли ЕС сохранить единство на фоне нового порядка, или ему суждено повторить судьбу СССР?

Почти как в сказке о рыбаке и рыбке. Европа имеет все шансы остаться у разбитого корыта. И дело здесь уже даже не в Украине, точнее, не совсем в ней. Сегодня Брюссель и его сателлиты испытывают не лучшие времена. Посудите сами: единства в поддержке Киева больше нет, на переговоры не берут, да еще и отношения с Вашингтоном хуже некуда.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думаю, они халявщики. Европейский союз абсолютно ужасен по отношению к нам в вопросах торговли. И, как вы знаете, НАТО, я заставил их заплатить сотни миллиардов долларов. Они сильно отстали. Но скоро вы увидите день освобождения в Америке. Вы увидите это 2 апреля. Вы увидите тарифы. И я думаю, что поступил справедливо по отношению к странам, которые на самом деле подвергали нас экономическому насилию на протяжении многих-многих десятилетий".

Скоро Белый дом введет новые тарифы на множество товаров. В списках и страны ЕС. Сейчас же Евросоюз может лишиться порядка 28 млрд долларов только из-за уже введенных пошлин на сталь и алюминий. В ответ в Брюсселе судорожно разрабатывают ответные меры на такую же сумму, но вот только ни с позициями, ни со сроками никак не могут определиться.

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Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы в принципе против тарифов. Мы считаем, что тарифы - это плохо. Они подобны налогам. Они вредны для потребителей. Они, безусловно, вредны для бизнеса по обе стороны Атлантики. Мы ведем активную дискуссию с администрацией США по этому вопросу, и я могу подтвердить, что мы решили скорректировать сроки вступления в силу тарифов. Последствия нашего ответа не меняются".

Впрочем, и здесь слова отличаются от действий. Пыла у еэсовцев поубавилось, как только Трамп пообещал ввести 200-процентные тарифы на алкоголь в случае, если ответные меры все же будут. Тут же с критикой на Брюссель набросились главные экспортеры огненной воды. В Италии заговорили о "порочном круге" торговой эскалации. В Париже - об "ударе по не тем целям", а Ирландия вообще отказалась от "схемы возмездия". Но правда одна: для производителей все эти торговые войны обернутся банкротством.

Дэвид Левассер, владелец дома шампанских вин (Франция):

"Это значит, что у меня большие неприятности. Я надеюсь, что это все просто болтовня. 200-процентные тарифы для моего бизнеса - это безумие. У меня есть несколько импортеров в США. И это может стать настоящей катастрофой".

Вот такой очередной звоночек. Да какое там! - целый колокол, возвещающий, что напускное единство под большим вопросом. А тут еще одна разъединяющая тема - оборона. После того как в США ясно дали понять, что не намерены вкладываться в защиту континента, стадия отрицания постепенно сменилась на гнев. Макрон продолжает всех пугать своим ядерным зонтиком, а Брюссель требует 800 млрд на перевооружение. И опять - никакой конкретики. Зато саммиты идут один за другим, военная истерия нагнетается, а от России ждут одного - когда та уже пойдет на Запад.

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Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Международный порядок претерпевает изменения такого масштаба, какого не было с 1945 года. Это ключевой момент для европейской безопасности, момент для действий. Да, потребности в дополнительном финансировании огромны, и предложения, которые мы приняли сегодня, также важны".

Вот только потребности настолько велики, что желающих вкладываться в оборонный комплекс не так уж и много. Да и те, кто готов (такие как Прибалтика и Варшава), деньги намерены взять из европейского кармана. Например, недавно кабмин Польши утвердил решение о создании фонда обороны и безопасности на сумму, превышающую 7 млрд евро. Понятно, что в бюджете таких богатств нет, а потому решили залезть в средства, выделенные ЕС на постпандемийное восстановление экономики, то есть забрать деньги у граждан и вложить в танки, которым суждено рано или поздно превратиться в ржавый хлам. Ведь у западников духа не хватит, а России та Европа и даром не нужна.

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Стив Уиткофф, спецпосланник президента США:

"Я не считаю, что Путин хочет захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем была во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны не было НАТО. То есть у вас есть страны, которые вооружены. Что касается меня, то в этом смысле я верю ему на слово. И я думаю, что европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению. Но это, в общем-то, не имеет значения".

И действительно, значения во всем этом нет. Как и пытаться убедить барана в бессмысленности его действий по отношению к забору. И вот незадача: ведь в сторону суверенного ЕС поглядывает бинокль не только российского армейца, но и заокеанского. Трамп так увлекся Гренландией, что заставил паниковать всех и вся, а на два фронта будет сложно разорваться.

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Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Надо спросить себя: "Как же разрешить эту проблему, которая затрагивает наши национальные интересы?". И если это значит, что нам нужна территория Гренландии, значит, президент Трамп ее получит. Его не волнуют крики европейцев в наш адрес. Его волнуют только американские национальные интересы".