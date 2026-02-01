Суровая зима проверяет электромобили - как справляются заправки и экоавто

Суровая зима уже месяц проверяет на прочность не только людей, но и технику. Аномальные морозы, снегопады, гололед - все это бьет по двигателю, подвеске и, конечно, по кошельку автовладельцев. Зимний чекап приходится проводить постоянно. Особенно тяжело водителям такси - они часами работают на скользких дорогах и проезжают десятки, а то и сотни километров за смену.

Сегодня значительная часть таксопарков - это электромобили. И в условиях морозного плена они проявляют свою самую капризную натуру. Батарея "съедает" энергию с пугающей скоростью, а заветный запас хода тает буквально на глазах. Хватает ли заряда на смену, как обстоят дела с заправками и что говорят о таком зимнем драйве сами водители?

Бесшумные, экологичные и экономичные - электромобили уверенно завоевывают белорусские дороги. Это уже не просто тренд, а рациональный выбор в пользу новых технологий. Чаще всего электрокары можно встретить в службах такси.

И неслучайно ведь число автомобилей с зелеными номерами хотят приобрести все больше белорусов. Об этом говорят цифры - сейчас зарегистрировано почти 50 тыс. единиц такого "зеленого" транспорта. Главный козырь - их энергоэффективность. Но, похоже, нынешняя суровая зима решила проверить это экоавто на прочность.

В соцсетях водители электрокаров делятся своими зимними замерами и проверяют, какая модель авто все-таки более морозоустойчива. К примеру, с приходом первых холодов одной из первых историй поделилась водитель такси Олеся. Девушка рассказала, как ее электромобиль показал себя при температуре -3. Утром она зарядила машину до 100 %, но уже через три часа езды цифра на приборной панели удивила.

заряд электрокара news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b389ff0-b1b2-4972-8d5a-4b943dbf20ec/conversions/0c71c448-b544-4d46-b0be-ad72295ab29b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b389ff0-b1b2-4972-8d5a-4b943dbf20ec/conversions/0c71c448-b544-4d46-b0be-ad72295ab29b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b389ff0-b1b2-4972-8d5a-4b943dbf20ec/conversions/0c71c448-b544-4d46-b0be-ad72295ab29b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b389ff0-b1b2-4972-8d5a-4b943dbf20ec/conversions/0c71c448-b544-4d46-b0be-ad72295ab29b-xl-___webp_1920.webp 1920w

У кого-то электрокар был и более “прожорливее”.

"11 утра, 49 % за проезд 115 километров", - говорит водитель.

"13:43, мы проехали 102 километра, остаток у батареи 29 %", - удивляется другой водитель.

А вот у таксиста из Лиды ситуация куда серьезнее. Его электрокар не просто теряет заряд - он полностью отказался заряжаться уже при минус одном градусе.

Работа остановилась. Это означает полный простой и серьезные убытки. Но тут больше зависит от модели автомобиля. Однако проблемы у всех одни и те же.

Александр Лисафин, водитель такси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15030dbe-a6b1-4968-aae3-63749c2a7204/conversions/6ba15249-d5b1-43cf-8e80-177b08f54f3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15030dbe-a6b1-4968-aae3-63749c2a7204/conversions/6ba15249-d5b1-43cf-8e80-177b08f54f3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15030dbe-a6b1-4968-aae3-63749c2a7204/conversions/6ba15249-d5b1-43cf-8e80-177b08f54f3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15030dbe-a6b1-4968-aae3-63749c2a7204/conversions/6ba15249-d5b1-43cf-8e80-177b08f54f3e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лисафин, водитель такси:

"Если при нормальной погоде мы проезжали 350-400 км на данном автомобиле, то сейчас проезжаем 200 км. В обычную погоду где-то на зарядных станциях 1-2 машины в очереди, сейчас 5-6. От 0 % до 80 % мы заряжаемся обычно час. Сейчас мощность упала в связи с морозами, мы заряжаемся 1,5-2 часа".

Работать в таких условиях не привыкли, но приходится подстраиваться, - говорит он.

Евгений Каменецкий, руководитель таксопарка:

"Летом автомобиль заряжается от 20 % до 100 % буквально за 40 минут. Сейчас, когда начинаешь зарядку, сразу прогревается батарея, потом идет основной ток. Зависит от станции, сколько киловатт выдает, сколько машина принимает. Но данный автомобиль в такие морозы 1 час 10-20 заряжается, смотря где заряжаешься: в теплом паркинге или на улице, зависит от температуры".

Павел Мелько, директор службы такси:

"Электромобиль по передвижению, наверное, особо не отличается от обычных автомобилей ДВС. Передвижение даже в снегопады и морозы было более комфортным по городу, потому что машин стало меньше. Электромобили для службы такси – это более оптимальный вариант даже с учетом увеличенных затрат на зарядку, они все равно более экономичны и в то же время более удобны в эксплуатации".

электрозарядные станции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57c5d8a-5442-4810-abc3-31909e986245/conversions/57df52e1-6aeb-4236-b434-d8e00afd4149-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57c5d8a-5442-4810-abc3-31909e986245/conversions/57df52e1-6aeb-4236-b434-d8e00afd4149-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57c5d8a-5442-4810-abc3-31909e986245/conversions/57df52e1-6aeb-4236-b434-d8e00afd4149-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a57c5d8a-5442-4810-abc3-31909e986245/conversions/57df52e1-6aeb-4236-b434-d8e00afd4149-xl-___webp_1920.webp 1920w

Очереди на зарядках - это уже привычное явление, но в такой зимний период ожидания становятся больше, а очереди длиннее. Водители колесят по району, надеясь найти свободную. Однако количество таких станций обещают значительно увеличить уже в этом году.

В рамках госпрограммы по развитию зарядной сети в этом году будет установлено свыше 330 быстрых и супербыстрых станций, причем более 200 из них - в регионах. К концу года государственная сеть будет насчитывать не менее 1300 зарядных точек. Такой запрос связан с тем, что все больше людей хотят приобрести авто с приставкой "электро" и "эко", а прогнозы говорят сами за себя. К 2030 году по нашим дорогам будет ездить до 300 тысяч таких машин.

Любой автомобиль в такие холода - будь с ДВС или электрический - все равно требует особого внимания. Просто зимой у электрокара есть главное преимущество: он заводится всегда. Да, есть и свои проблемы. Однако эти нюансы не отменяют надежности электромобилей.

Опыт Норвегии, где, несмотря на холодный климат, электрокары составляют более половины продаж новых авто, и страна движется к полному переходу на зеленый транспорт.