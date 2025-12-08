Светлана Любецкая отметила роль ВНС в обеспечении единства и процветания страны

Всебелорусское народное собрание, которое приобрело конституционный статус в результате референдума 2022 года, планомерно, поступательно реализует те задачи, которые были возложены на него народом. Таким мнением поделилась судья Конституционного суда Беларуси Светлана Любецкая.

Предстоящее заседание посвящено вопросу, касающегося социально-экономического развития. "Этот вопрос касается каждого человека в отдельности, потому что в той или иной степени, независимо от того, какие глобальные масштабные планы строятся и какие задачи ставятся, конечная цель и конечная точка нашего государства как социального заканчивается на интересах отдельно взятого гражданина", - подчеркнула Светлана Любецкая.

Также она отметила что публичное, открытое обсуждение повестки, внесение предложений в проект программы социально-экономического развития - это и есть реализация в жизни высокого статуса Всебелорусского народного собрания.

Светлана Любецкая охарактеризовала ВНС как особый институт, предложенный Беларусью для поиска баланса: "Наша страна предложила такой, я не побоюсь этого слова, уникальный особый механизм взаимодействия, и он руководствуется как раз задачами консолидации общества, обеспечения единства в реализации целей и задач общества и направлен на процветание нашего государства". При разработке данного института учитывался международный опыт, но с адаптацией к белорусским реалиям.