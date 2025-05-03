Свидетель прошлого: команда специалистов достала артиллерийский тягач СТЗ-5 времен ВОВ из реки Щара

Команда специалистов, состоящая из спасателей республиканского отряда специального назначения "Зубр", дайверов и сотрудников историко-культурного комплекса "Линия Сталина" успешно подняли со дна реки Щара в Мостовском районе артиллерийский тягач СТЗ-5, пролежавший под водой более 80 лет.

По версии историков, в конце июня 1941 года в этом направлении развернулась героическая трагедия по жертвенности и мужеству, которая была равнозначна обороне Брестской крепости.

Тогда значительные силы Красной армии сосредоточились в районе деревни Дворок. Немецкие пикирующие бомбардировщики совершенно безнаказанно налетали на войска волна за волной. Никогда ранее в истории войн не было столь активного "избиения" армии с воздуха.

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У деревни Дворок был мост, соединявший берега реки Щара. В ходе наступательной операции фашисты взорвали путепровод, и техника Красной армии ушла на дно.

Единственная дорога к мосту среди болот была завалена сгоревшей техникой, убитыми лошадьми, разбитыми повозками и погибшими. А 27 июня 1941 года высота на восточном берегу Щары была занята фашистами.

В области подрыва путепровода водолазы обнаружили артиллерийский тягач СТЗ-5, который раньше использовали для буксировки дивизионных орудий. До наших дней уцелело всего несколько экземпляров СТЗ-5, честно прошедших всю Великую Отечественную войну.

Он производился с 1937 по 1942 года на Сталинградском тракторном заводе, где до начала боев в самом Сталинграде (теперь Волгоград) было выпущено более 9 тыс. экземпляров. В начале войны на шасси СТЗ-5 устанавливался гвардейский реактивный миномет "Катюша".

На протяжении четырех дней вся команда работала, стараясь максимально бережно поднять тягач, который пролежал в песке и воде столько времени. В этом и заключались сложности - тягач уже основательно осел в песке, а силой вытаскивать его означало неминуемо повредить.

"Наша задача заключалась в том, чтобы произвести откачку воды, затем строповку тягача и при помощи блоков полиспаста осуществить буксировку и его подъем на поверхность. Сложность заключалась в том, что данный экспонат находился в грунте под илом на глубине порядка двух метров. В течение трех дней мы производили его отмывку, а также выработку действий и решений по его подъему", - отметил заместитель начальника центра взрывотехнической службы ГС "РОСН "Зубр" Денис Каешко.

Денис Каешко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823413ac-7c4a-4507-a3d7-938bb5d44e52/conversions/c88edbdd-f6b9-4595-a5f3-b8513ca33ab8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823413ac-7c4a-4507-a3d7-938bb5d44e52/conversions/c88edbdd-f6b9-4595-a5f3-b8513ca33ab8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823413ac-7c4a-4507-a3d7-938bb5d44e52/conversions/c88edbdd-f6b9-4595-a5f3-b8513ca33ab8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823413ac-7c4a-4507-a3d7-938bb5d44e52/conversions/c88edbdd-f6b9-4595-a5f3-b8513ca33ab8-xl-___webp_1920.webp 1920w Денис Каешко

Первая попытка оказалась неудачной. Все усложнялось высоким уровнем воды и текучим песком. Было принято решение использовать плавающие мотопомпы "Ниагара", переносные генераторы для откачки песка от тягача, рукава и грунтометы.

Бережно отмывая СТЗ-5, дайверы постарались зацепить тросы за ходовую часть артиллерийского тягача, но он не думал сдаваться.

К концу третьего дня среди участников операции стало появляться пессимистичное настроение - одолевали сомнения в успехе поднятия. Но сдаваться было не в характере людей, которые уже поднимали и восстанавливали другую военную технику.

"Под натяжением производится отмывка тягача по его периметру, чтобы затем было легче оттягивать груз. На четвертый день уже пошли какие-то подвижки, произошло движение тягача на 5 см", - заявил Денис Каешко.

Лишь на четвертый день появившиеся первые круги на воде при толчке возродили надежду на успех. И только лишь через четыре часа артиллерийский тягач был вытащен на сушу. Свидетель страшных боев на Мостовщине возвратился из прошлого.

Как группа волонтеров и спасателей проводит поисковые работы, чтобы выявить затонувшую технику. Как поднимали со дна артиллерийский тягач СТЗ-5, который был утерян во время войны. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.