Свиридов: Зимбабве - это одна из недооцененных стран Африки с точки зрения туризма

Беларусь и Зимбабве продолжают наращивать торгово-экономическое и политическое сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Благодаря двусторонним связям открываются новые возможности для обеих стран. Таким мнением поделился замдиректора Центра изучения Африки НИУ "Высшей школы экономики" Всеволод Свиридов.

Всеволод Свиридов:

"Устойчивое развитие отношений Беларуси с Зимбабве - это одно из достижений политики Беларуси последних 5-10 лет. Мы видим рост товарооборота, наблюдаются и инвестиции белорусских компаний, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, создаются контакты по линии силовых структур, также открываются посольства".

Эксперт заметил, что раньше за Зимбабве в Беларуси отвечало Посольство в ЮАР, теперь интенсивное взаимодействие возросло, и это потребовало открытия отдельных диппредставительств.