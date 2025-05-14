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Свиридов: Зимбабве - это одна из недооцененных стран Африки с точки зрения туризма
Беларусь и Зимбабве продолжают наращивать торгово-экономическое и политическое сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Благодаря двусторонним связям открываются новые возможности для обеих стран. Таким мнением поделился замдиректора Центра изучения Африки НИУ "Высшей школы экономики" Всеволод Свиридов.
Всеволод Свиридов:
"Устойчивое развитие отношений Беларуси с Зимбабве - это одно из достижений политики Беларуси последних 5-10 лет. Мы видим рост товарооборота, наблюдаются и инвестиции белорусских компаний, развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, создаются контакты по линии силовых структур, также открываются посольства".
Эксперт заметил, что раньше за Зимбабве в Беларуси отвечало Посольство в ЮАР, теперь интенсивное взаимодействие возросло, и это потребовало открытия отдельных диппредставительств.
Показательно развитие отношений и в туристической сфере. "Зимбабве - одна из недооцененных стран Африки с точки зрения туризма. Туристическим потенциалом она ничем не уступает Южно-Африканской Республике. В Зимбабве есть и сафари, и памятники истории, например, комплекс доколониальных построек Большого Зимбабве. Есть водопад Виктория на границе с Замбией. В целом туризм - это активно развивающаяся отрасль Зимбабве", - перечислил Всеволод Свиридов.