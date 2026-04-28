Свои возвращаются - состоялась уникальная операция спецслужб семи государств на границе Беларуси

Уникальная международная операция прошла 28 апреля на польско-белорусской границе. Здесь состоялся сложнейший обмен "5 на 5". В процесс были вовлечены спецслужбы сразу 7 государств.

Переговоры длились около года и велись по личному поручению Президента Беларуси. Главный итог: люди возвращаются домой.

На белорусско-польской границе произошло событие, которое без преувеличения войдет в учебники современной истории разведок. Интересы 7 спецслужб мира пересеклись в переходе "Переров", чтобы совершить обмен в формате "5 на 5" всего 10 человек. Пять - в Польшу, пять - в Беларусь.

Пункт пропуска находится в самом сердце Беловежской пущи. Сейчас он закрыт, и это решение не белорусской стороны, а противоположной.

Событие очень непростое. Обычно обмен спецслужбы делают в формате "1 на 1", а тут сразу формула "5 на 5". Из Беларуси на польскую территорию передается Андрей Почобут (там его еще называют на польский манер Анджей). Анжела Борис как представитель польской диаспоры в Беларуси прокомментировала его освобождение.

Анжела Борис, руководитель школы польского языка:

"Сегодня была встреча с моим коллегой - Анджеем Почобутом. Нам было прочитано решение Президента Республики Беларусь о том, что Анджей помилован по просьбе его мамы. Он выехал в Польшу, но в любое время может вернуться в Беларусь, у него нет ограничений. Мы очень рады этому. Я бы хотела поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за то, что Анджей находится на свободе и может свободно вернуться в Беларусь. Спасибо большое".

Кроме того, передан польской стороне монах-кармелит Гжегож Гавел, который был пойман с поличным, когда собирался заполучить секретный документ про военные учения. Еще один гражданин Польши Томаш Бероза, осужденный за шпионаж, также был передан польской стороне.

Процесс выглядел следующим образом. Участники обмена подводятся к линии границы, после чего одновременно движутся навстречу друг другу и переходят линию границы.

Подробнее о тех, кого приняла белорусская сторона: это экс-заместитель руководителя спецслужбы Молдовы Александр Балан, белорусский разведчик Владислав Надейко. Кроме того, белорусская земля встретила гражданку России Нину Попову и известного ученого, археолога Александра Бутягина.

Все необходимые формальности, а также принципы теплого гостеприимства были соблюдены. Все прошло без инцидентов и четко.

Александр Тарасевич, замначальника следственного управления КГБ Беларуси:

"Финальная стадия данного мероприятия проходила на линии государственной границы между польской и белорусской сторонами. С одной стороны выступал КГБ Беларуси, с другой - Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности Польши. На самом-то деле это был сложный и долгий процесс, длившийся около года. Комитет работал по поручению главы государства, который лично вел переговоры с лидерами заинтересованных стран. На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но в современном мире все взаимосвязано. В конечном итоге к данному процессу были подключены спецслужбы 7 государств. Контакты поддерживались по отработанным, постоянно действующим способам коммуникации с польскими спецслужбами, а также спецслужбами других государств практически по всему миру".

Александр Тарасевич подчеркнул, что Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ и другими дружественными странами.

"При этом хотелось бы отметить высокую роль сотрудников и руководителей Федеральной службы безопасности России, с которыми мы на высоком профессиональном уровне на самых сложных этапах проводили совместные мероприятия. Также хотелось бы поблагодарить всех задействованных в сегодняшнем процессе. Ведь сегодняшний пример ярко показывает, что декларируемый Президентом Республики Беларусь принцип решения всех вопросов мирным, дипломатическим путем, путем поиска компромиссов, всегда приводит к положительному результату, который в конечном итоге выгоден для всех сторон. Мы считаем, что данный принцип должен быть и может быть использован для решения всех острых вопросов и конфликтных ситуаций в регионе. У Республики Беларусь такая воля есть", - рассказал замначальника следственного управления КГБ.

Что касается освобожденных лиц, заметил представитель КГБ, то в настоящее время им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, а также будут созданы максимальные условия для решения их личных и семейных проблем. "Президентом Республики Беларусь дано поручение председателю Комитета государственной безопасности оказать максимальную помощь нашим разведчикам, которые, рискуя собственной жизнью, здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг во имя Отечества", - подытожил Александр Тарасевич.

Заострим внимание на том, почему именно Беларусь стала этим мостом, артерией для возможного обмена. Страна всегда была готова для ведения конструктивных, доверительных и взаимовыгодных переговоров, консультаций. Обмен 7 спецслужб - яркое тому подтверждение.

Столь масштабная операция не могла бы состояться без политической воли на самом высоком уровне. Именно по поручению Президента Беларуси КГБ вел эту работу. Декларируемый Беларусью принцип "своих не бросаем" был публично подтвержден конкретными делами. В результате уникальной операции домой возвращаются люди, которые, рискуя жизнью и здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг перед Отечеством. Сегодняшний день - это не только триумф профессионалов спецслужб, а наглядный урок того, как воля к миру, помноженная на профессионализм, способна развязывать самые тугие узлы.