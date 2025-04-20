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Святыня в лампаде. В Свято-Духов кафедральный собор Минска доставлен Благодатный огонь из Иерусалима
В ночь на воскресенье, 20 апреля, во всех храмах Беларуси прошли праздничные Богослужения. Божественные литургии продолжаются.
По традиции с пасхальным посланием к верующим обратился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Праздничное слово произнес и архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский. В 2025 году большой праздник встретили сразу две конфессии - православные и католики. Такое совпадение приходится раз на несколько лет.
Во всех храмах страны открылись царские врата и колокольни. А в Свято-Духов кафедральный собор Минска утром 20 апреля был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. В лампадах святыня отправится во все уголки страны.