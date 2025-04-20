Святыня в лампаде. В Свято-Духов кафедральный собор Минска доставлен Благодатный огонь из Иерусалима

По традиции с пасхальным посланием к верующим обратился митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Праздничное слово произнес и архиепископ Римско-католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский. В 2025 году большой праздник встретили сразу две конфессии - православные и католики. Такое совпадение приходится раз на несколько лет.