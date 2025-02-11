Свыше сотни квадратных метров - в Минске продолжается обновление жилфонда

Новые объекты на карте Минска появятся в Год благоустройства. В Партизанском районе столицы новостройки затронут все сферы - от образования до медицины.

На завершающем этапе строительство детского сада на 230 мест в районе Ваупшасова (Таежной - Ключевой) и в Степянке. Ведется реконструкция шестой городской больницы, где возведут новый инновационный корпус. Жилые дома появятся на улицах Геологической, Андреевской - Захарова, в квартале "Уютный" и вдоль Слепянской водной системы.