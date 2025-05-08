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Сын защитника Брестской крепости - о своем отце: Я помню руки папы, но не его самого
60 лет назад Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой". Цитадель оборонялась 32 дня, хотя немцы планировали ее взять за 8 часов. И это был первый, но очень важный вклад в общую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Люди держались, умирали, но не сдавались. Останки более тысячи героев покоятся под мемориальными плитами, в том числе и политрука Ильи Егоровича Семочкина. 22 июня 1941 года в крепости был и его двухлетний сын Володя.
Сегодня полковник Владимир Семочкин - председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран Вооруженных Сил Беларуси. Он рассказал, помнит ли своего отца, защитника Брестской крепости.
"Я помню руки папы, но не его самого. Руки у него были сильные, которые подбрасывали меня, ловили. И все. Иногда я просыпаюсь с чувством, как будто меня подбрасывали", - сказал Владимир Семочкин.