Сын защитника Брестской крепости - о своем отце: Я помню руки папы, но не его самого

60 лет назад Брестской крепости было присвоено почетное звание "Крепость-герой". Цитадель оборонялась 32 дня, хотя немцы планировали ее взять за 8 часов. И это был первый, но очень важный вклад в общую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Люди держались, умирали, но не сдавались. Останки более тысячи героев покоятся под мемориальными плитами, в том числе и политрука Ильи Егоровича Семочкина. 22 июня 1941 года в крепости был и его двухлетний сын Володя.

Сегодня полковник Владимир Семочкин - председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран Вооруженных Сил Беларуси. Он рассказал, помнит ли своего отца, защитника Брестской крепости.