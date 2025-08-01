"Таблица Менделевой": что из себя представляет новая тарифная сделка США и ЕС?

Торговая сделка или экономическое фиаско? Детали отношений США и ЕС - в авторской рубрике "Tаблица Менделевой".

Поднять ставки до предела, чтобы потом опустить и сказать проигравшему, что он выиграл. Что из себя представляет новая тарифная сделка США и ЕС?

Все делили апельсин - он достался США. Так можно охарактеризовать торговое соглашение Вашингтона и Евросоюза. Оно стало итогом встречи фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии. Взаимовыгодным назвать его сложно. Для кризисной европейской экономики это очередной серьезный удар.

Максим Чирков, доцент кафедры Государственного университета управления (Россия):

"Я считаю, что заключенные договоренности крайне невыгодны Европе. Расходы европейских стран будут расти и расти катастрофически. Тот уровень расходов, который сложился к 2025 году, он уже был очень болезненным, потому что европейцам не хватало денег уже в начале 2025 года".

Также от европейцев требуют инвестировать сразу 600 млрд долларов в американскую экономику, которых нет. Разгромный материал в Politico, оказывается, "инвестиции, обещанные США в рамках торговой сделки, будут поступать от частных компаний, которые Брюссель не вправе контролировать". Но и это еще не все. Европейскому саду предписывается закупка энергоносителей и вооружений в США на 750 млрд.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Закупки энергоносителей в США диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Замена российской нефти и газа американским СПГ и ядерным топливом негативно скажется на благосостоянии европейцев.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Здесь важно разделять понятия. Выгодна ли эта сделка Трампу? Естественно, выгодна. Рынок расчищен, оружие продается, в целом, а еще и с европейских предприятий получили пошлину. Победа? Победа. Что касается Европы, я вам все-таки предлагаю разделить европейскую бюрократию, ультраглобалистов и, скажем так, национально ориентированные партии и простых людей. Если мы говорим про ультраглобалистов и в целом европейскую бюрократию, давайте используем трамповский термин "глубинное государство", то для них это тоже победа. Потому что вроде как они с Америкой договорились, вроде это преподносится как очень важная и крутая сделка, и в целом они же хотели получить вооружение от Трампа, они получили. Они получили видимую лояльность от Трампа. Они тоже ее получили, поэтому все замечательно. На 3,5 года хватит. Ну и главный проигравший - это национальные интересы стран Европы, которые выражаются в лице простых европейских избирателей, пенсионеров, рабочих людей, адекватных политиков".

Дональд Трамп "размазал" Европу и весьма последователен в продвижении экономических интересов США - об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Да и евробюрократии плохо удается делать вид, что "все в порядке".

С европейской стороны Атлантики соглашением не довольны. Эммануэль Макрон заявил, что условия свидетельствуют о недостаточной силе переговорных позиций Европы. Лидер французской парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала соглашение "фиаско для Европы", а премьер Пятой республики - "черным днем". Честную реакцию выдал и премьер Венгрии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Дональд Трамп просто съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак. Он навязал ей это решение. Что нас не удивляет, потому что американцы - тяжеловесные переговорщики, а я бы сказал, европейцы - более легковесные. К тому же позиции американцев намного устойчивее, а у Еврокомиссии - как органа - позиции всегда более хрупкие".