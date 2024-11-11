"Таблица Менделевой": как огонь выжигает Лос-Анджелес дотла и что препятствует спасению города

Лесные пожары продолжают испепелять Лос-Анджелес. Число жертв увеличилось до 6. Около 130 тысяч человек эвакуированы. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тысяч домов и предприятий, поврежденными - 9 тысяч домов. Ущерб оценивается в 50 млрд долларов.

Некоторые американцы, потерявшие свои жилища в пожарах, не смогут получить страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее.

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам, в рубрике "Таблица Менделевой".

Масштабный пожар охватил "золотой" район Лос-Анджелеса. Из-за сильного ветра Пасифик-Палисейдс вспыхнул как порох. Один за одним в пламени исчезали дома американских звезд. Почему знаменитости в спешке покидали свои особняки и кто виноват в том, что огонь не удалось затушить на корню?

В районе Лос-Анджелеса зафиксировали не менее пяти пожаров - местные жители вынуждены в спешке эвакуироваться. Сгорело более тысячи зданий. На трассах пробки. Люди бросали машины прямо на дорогах. Чтобы расчистить трассу, пришлось привлекать бульдозеры.

Шерис Уоллес, эвакуированная из-за лесного пожара:

"Моя сестра позвонила и спросила, все ли с тобой в порядке? В этот момент над моим домом пролетел вертолет и сбросил воду. Я подумала - идет дождь. Она такая: "Нет, дождя нет". В вашем районе пожар. Тебе нужно убираться отсюда. И как только я открыла свою дверь, это было прямо здесь. И первое, что я сделала, это посмотрела на деревья, чтобы понять, откуда дует ветер. Потому что это ударило меня. Меня отбросило назад".

Пострадали, в том числе, дома Камалы Харрис, Бена Аффлека, Тома Хэнкса, Рианны. Впервые в истории города пламя охватило прибрежные районы. И все это происходит не в привычный для США сезон лесных возгораний.

По предварительным подсчетам, ущерб и экономические потери от огня составят от 52 млрд долларов. Байден объявил о введении режима бедствия в Калифорнии и отменил запланированный ранее визит в Италию. Но ликвидации ЧП это никак не поспособствовало. Пока еще хозяина Белого дома обвинили в "вопиющей некомпетентности" и "бездействии".

Почему пожары не удалось ликвидировать или хотя бы взять под контроль на начальном этапе? В районе изобилия, дорогих авто и особняков не оказалось воды для тушения. В объектив местных СМИ попал момент, на котором пожарный тушит небольшой очаг возгорания, набирая воду конусом из лужи.

Миллиардер Рик Карузо:

"Это катастрофа. Но что меня больше беспокоит, это наши экстренные службы и пожарные. Они пытаются тушить, но в шлангах нет воды, вода не идет из пожарных гидрантов. Это полнейшая бесхозяйственность городских властей. Не пожарных, а мэрии. И говоря откровенно, при этом мэр у нас за границей. А город горит. И средств потушить огонь у нас нет. Мы здесь, как в стране третьего мира".

И казалось бы, причем здесь Украина? На интересную деталь в неспособности пожарных справиться с огнем обратил внимание писатель и блогер Джон Лефевр.

Писатель и блогер Джон Лефевр:

"Пожарный департамент Лос-Анджелеса отправлял излишки оборудования Украине".

В дискуссию включился Трамп-младший: "О, посмотрите, конечно же, пожарный департамент Лос-Анджелеса отправлял оборудование Украине!"