Национальный архив США выложил несколько документов о секретных планах ЦРУ, в том числе об убийстве 35-го президента.

Из интересного в бумагах - ЦРУ поддерживало бывших нацистов, которые травили коров в Германии и добавляли мыло в сухое молоко для школьников, чтобы создать образ "нищего Востока и процветающего Запада". Больше подробностей в рубрике "Таблица Менделевой".

Кто убил Кеннеди? Для чего отравляли сахар? Как американцы пытались подорвать доверие к СССР с помощью диверсий? И что подтвердила слитая переписка Белого дома?

Американские власти рассекретили очередную партию документов об убийстве 35-го президента США. Обнародовано около 80 тысяч страниц материалов. На их изучение уйдут месяцы. Но интересные детали уже всплывают на поверхность. В самом громком американском убийстве все отчетливее становится след ЦРУ. К нему ведут дорожки подготовленного советником Кеннеди меморандума под названием "Реорганизация ЦРУ". Из рассекреченных документов также становится понятно, что ЦРУ следило за организаторами заговора, но не предпринимало никаких активных действий и не вело координации с ФБР. Подобная слежка велась и за организаторами теракта 11 сентября, но тоже ничего предпринято не было. Халатность или злой умысел? Разбираться будут специалисты. Но из рассекреченных документов по делу Кеннеди также стал известен еще один скелет из шкафа ЦРУ. Например, что сотрудники агентства подсыпали отравляющее вещество в кубинский сахар, предназначавшийся для Советского Союза.

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В рассекреченных документах упоминается также влияние ЦРУ на выборы в Перу, Греции, Италии, Бразилии. Еще один "громкий слив", уже незапланированный. Это обнародованная переписка высокопоставленных представителей администрации Трампа. В групповой чат Signal, где обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, случайно включили главного редактора журнала Atlantic. В Белом доме говорили, что там не было секретной информации. Однако скриншоты показывают, что за два часа до этой атаки там публиковалась детальная информация, какие самолеты и когда будут запускать ракеты.

"Если бы эта информация - в частности, точное время вылета американских самолетов в Йемен - попала в чужие руки в этот решающий двухчасовой период, американские пилоты и другой американский персонал могли бы подвергнуться еще большей опасности, чем обычно", - пишет издание.

Так, а что насчет содержимого? Кулак, огонь, флаг США. В контексте есть фрагменты про Европу - интересные. Так, Вэнс справедливо подчеркнул, что судоходство в Красном море с экономической точки зрения - важнее для Европы, чем для США. А потому заявил, что "ненавидит снова спасать Европу", а советник президента США по национальной безопасности Уолтц тему продолжил и предложил "возложить на европейцев" расходы США, связанные с ударами по хуситам. Глава Пентагона, комментируя скандал с чатом американских чиновников, все отрицал. Мол, не обсуждали они планы ударов по йеменским хуситам. Член палаты представителей, демократ Гомес спросил директора нацразведки США и главу ЦРУ, а не пил ли глава Пентагона, переписываясь в скандальном чате?

Гомес: Привычка министра обороны употреблять алкоголь порождала много вопросов в ходе слушаний о его утверждении. Вам известно, пил ли он, прежде чем слить секретную информацию?

Габбард: Не знаю о его личных пристрастиях.

Рэтклифф: Оскорбительно спрашивать такое. Ответ - нет. Вместо того чтобы сосредоточиться на хорошей работе разведсообщества.

Законодатель: Я уважаю ЦРУ, уважаю людей в форме. Но этот вопрос на поверхности, в Европе он стоял за кафедрой с напитком в руке. Мы хотим знать, не скомпрометировано ли его поведение. Signal безопасен для звонков, но не для переписки.

При этом Дональд Трамп заявил, что присутствие журналиста в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными". Интересно, как в этот момент выглядели лица Маска, Уолтца и Хегсета, которые доказывали, что вся эта история - фейк.

"Лучшее место спрятать труп - вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто не заходит", - заявил Илон Маск.