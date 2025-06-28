"Таблица Менделевой" о "знаках" и смыслах саммита НАТО в Гааге

Саммит на фоне двух конфликтов и формальные обещания. Глобалистские СМИ в ярости от раболепия перед Трампом, а Украина отошла на второй план. Чем завершилась встреча в Гааге?

Саммит НАТО в Гааге

Западные СМИ пестрят материалами об итогах саммита НАТО. Сотрудники The New York Times убеждены: он стал очередным "зловещим знаком" для Украины, которая на этот раз не вошла в список приоритетных тем. О результатах встречи в Гааге - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Саммит на фоне двух конфликтов и формальные обещания. Глобалистские СМИ в ярости от раболепия перед Трампом, а Украина отошла на второй план. Чем завершилась встреча в Гааге?

Отсутствие согласованности действий и самое короткое за 30 лет итоговое заявление. Прошедший в Гааге саммит НАТО продемонстрировал внутренний раскол альянса. Колумнист The Times сравнил мероприятие с "потемкинскими деревнями" отметив, что оно было призвано "скрыть разобщенность и нерешительность в Европе". В опубликованном документе всего 5 пунктов и 427 слов - это в 10 раз меньше, чем в 2024 году. Ключевой момент: лидеры стран НАТО согласились увеличить расходы на оборону. Bild уточняет: "НАТО последовало за Трампом, принята цель в 5 % ВВП".

Марк Рютте:

"Согласно этому плану, союзники согласились инвестировать 5 % ВВП в оборону. Это важное обязательство в ответ на значительные угрозы нашей безопасности. Оно включает в себя не менее 3,5 % ВВП, инвестированных в основные оборонные потребности. До этого контрольный показатель был установлен на уровне в 2 %. Я рад сказать, что его все союзники уже достигли или достигнут в этом году".

Вот только увеличение расходов на оборону НАТО не обеспечит безопасность Европы. Разгромный материал на эту тему опубликовала Global Times. Сотрудники газеты отмечают:

GT: "В последний раз НАТО призывала к увеличению военных расходов в 2014 году, причем большинство из них были увеличены в странах Восточной Европы. Стали ли эти страны более безопасными по прошествии десяти лет благодаря этому? Ответ очевиден. В войну была вовлечена не только Восточная Европа, но и вся Европа была втянута в украинский кризис, в результате пострадала мировая экономика. Во многом в этом виновата неконтролируемая и безудержная военная экспансия НАТО".

И если вернуться в реальность, для большинства стран НАТО держать военные расходы хотя бы на уровне 2 % от ВВП - уже предел мечтаний. Формальные обещания: немецкий журналист заверил, что Германия сделает все, чтобы сохранить США в НАТО.

"Прежде всего канцлер Мерц пользуется широкой поддержкой, и в последнее время он проявляет заметную благосклонность к Дональду Трампу, говоря о нем исключительно в положительном ключе. Это резко контрастирует с прошлым - например, на Мюнхенской конференции по безопасности, где Джей Ди Вэнс резко критиковал Германию и курс ее правительства. Сейчас ситуация изменилась. Мерц стремится чего бы это ни стоило сохранить участие США в этом альянсе и готов ради этого выполнять целевой показатель в 5 %".

Самым запоминающимся моментом саммита НАТО стал скандал вокруг Марка Рютте, назвавшего Трампа "папочка". В соцсетях заявление Рютте назвали позором.

Газета Politico написала, что европейские чиновники на саммите НАТО были недовольны "чрезмерным подхалимством" генсека альянса по отношению к президенту Штатов.

А журналисты агентства Bloomberg отметили, что Рютте делает ставку на лесть, чтобы сохранить расположенность Трампа. Подчеркнув, что европейские лидеры заранее согласовали "комплиментарную стратегию", чтобы удержать Трампа от резких решений, способных навредить трансатлантическим отношениям.

Марк Рютте назвал вас "папочкой". Считаете ли вы своих союзников по НАТО чем-то вроде детей?

Дональд Трамп, Президент США:

"Нет, он просто меня любит. Думаю, он действительно меня любит. А если нет - я вам скажу, я вернусь и ударю его посильнее, хорошо? Он сказал это очень тепло: "Папа, ты мой папа".

В Белом доме итоги саммита НАТО подвели песней "Папочка вернулся домой".