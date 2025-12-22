"Так просто быть вместе": балет "Щелкунчик" собрал в Большом театре полный зал

В Большом театре оперы и балета царила атмосфера тепла и новогоднего настроения. Подопечных территориальных центров социального обслуживания населения и пансионатов из всех уголков Беларуси пригласили на балет "Щелкунчик".



Инициатива под названием "Так просто быть вместе" реализуется общественным объединением "Белая Русь", Министерством труда и соцзащиты, а также Большим театром в рамках республиканской акции "От всей души", инициированной Президентом.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси: "Это большой шаг навстречу. Мы говорим о том, что наше общество открыто, оно заботится о тех, кому нужна помощь и поддержка. Более чем в 236 учреждениях люди занимаются, развивают свои творческие навыки. Но очень важно вот такими мероприятиями показать, что этот праздник - это полноценная жизнь, полноценная самореализация. И общество показывает, что мы всегда рядом, что мы готовы реализовывать для них такие замечательные мероприятия, поддерживать и, конечно же, дарить свое тепло и радость".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси, председатель РОО "Белая Русь": "Общественное объединение "Белая Русь" собрало в Большом театре на великолепную премьеру - спектакль "Щелкунчик" - тех людей, которые особо нуждаются в нашем внимании. Мы видим, насколько сегодня государство подставляет плечо, но важно всем подарить свои эмоции, частичку своей души. Поэтому от многотысячных единомышленников нашего общественного объединения мы хотели подарить вот это тепло и окружить этих людей заботой, вниманием".