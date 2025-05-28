Танки Т-34 проедут по городам Беларуси "Маршем Победы"

Города Беларуси, удостоенные вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны", принимают "Марш Победы".

Сенно, Речица, Слоним, Кобрин, Славгород и Смолевичи - именно по этим городам провезут легендарные танки Т-34, участвовавшие в параде 9 Мая в Минске. 28 мая боевая машина находится в Речице.

Первыми акцию Министерства обороны принимали жители и гости Сенно. Легендарный танк стал экспонатом для многочисленных фотосессий. Также перед зрителями выступили военный оркестр, кинологи со служебными собаками, состоялись показательные выступления разведчиков с элементами рукопашного боя.

Дмитрий Ермаков, военный комиссар Сенненского района:

"Наша земля поистине уникальна. В начальный период Великой Отечественной войны здесь состоялось крупнейшее танковое сражение - Лепельский контрудар. С обеих сторон было задействовано более 2 тыс. танков. И хотя цель контрудара достигнута не была, Красная армия показала фашистам, что она сильна".