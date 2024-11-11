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Тарифное соглашение подписано Минздравом и Белорусским профсоюзом работников здравоохранения
Минздрав и Белорусский профсоюз работников здравоохранения подписали тарифное соглашение на 2025-2027 годы.
Главная задача документа - создание оптимальных условий для творческой и стабильной работы трудовых коллективов. Соглашение предусматривает сохранение социальных гарантий, достойную оплату труда, оздоровление работников, обеспечение жильем.
Обновление тарифного соглашения происходит раз в 3 года. В этом документе более детально прописаны вопросы закрепляемости кадров, наставничества и молодежной политики.
В дальнейшем соглашение послужит основой для расширения перечня дополнительных гарантий в коллективных договорах отрасли.
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