Тайная встреча под Минском. Латушко в 2020-м пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции

Павел Латушко в 2020-м пытался устроить поджог объединенного штаба оппозиции. Правду на события лета 2020 года в эфире ОНТ пролил отвечавший за безопасность в объединенном штабе оппозиции Александр Гусак, сообщает БЕЛТА.

В оппозиции тогда не всем нравилось то, что символом протеста стала именно женская тройка. Павел Латушко, например, имел собственные амбиции. Он был знаком с Александром Гусаком. В эфире показали кадры их тайной встречи под Минском в разгар событий 2020 года. Латушко сильно критиковал деятельность Светланы Тихановской и ее команды. "На этой встрече он (Павел Латушко. - Прим. Ред.) практически предложил поджечь штаб. Он говорил о том, что было бы хорошо, если бы были жертвы среди руководителей, что вызвало бы реакцию у населения и протесты приобрели бы совершенно другой, радикальный характер", - подчеркнул Александр Гусак.

Александр Гусак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fcd66a-fcf8-454d-8381-f877c16dd055/conversions/ce1ac0d7-a25b-4125-9584-2209140406de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fcd66a-fcf8-454d-8381-f877c16dd055/conversions/ce1ac0d7-a25b-4125-9584-2209140406de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fcd66a-fcf8-454d-8381-f877c16dd055/conversions/ce1ac0d7-a25b-4125-9584-2209140406de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2fcd66a-fcf8-454d-8381-f877c16dd055/conversions/ce1ac0d7-a25b-4125-9584-2209140406de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Штаб объединенной оппозиции тогда находился в центре столицы, недалеко от Комаровского рынка. "Тихановская забыла, что Президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. Замысел был типа Одессы (речь про поджог одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года. - Прим. Ред.): поджечь штаб и обвинить власть", - сказал Александр Лукашенко 9 октября 2020 года.

В одном из разговоров Павел Латушко сказал прямо: нужны сакральные жертвы, необходим такой триггер, который буквально взорвет общество, а виноваты будут власть и лично Президент страны. "Я понимаю, что бомба - это абсурд. Но вот пожар - это реально. Только чтобы не успели среагировать. Не знаю… бензин разлить. Нужны жертвы. Чем больше, тем лучше. А если это все 9-го числа сделать, то вообще хорошо будет. А мы это сразу подхватим", - сказал Павел Латушко Александру Гусаку.

Последний пытался предупредить Латушко, что за такое предусмотрена уголовная ответственность. "Через пару дней Луку (Президента Беларуси Александра Лукашенко. - Прим. Ред.) снесут вместе со всеми ментами и так далее. Поэтому никаких уголовок точно не будет", - уверял Павел Латушко.